Иран отрече да е нарушил примирието, обяви "поражение" за Израел (ВИДЕО)

Генералният щаб на въоръжените сили на Иран отхвърли твърдението на Израел, че е изстрелял ракети по израелска територия през последните няколко часа и че е нарушил уж сключеното примирие с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху прие предложението на САЩ въпреки странните особености с различния начален час за прекратяване на огъня за Тел Авив и Техеран. По-късно обаче Израел заяви, че войната не е прекратена - заради изстреляна иранска ракета.

Израел заяви, че ще нанесе удар "в сърцето на Техеран" заради нарушаване на обявеното от Тръмп прекратяване на огъня. Такова нареждане е дал израелският военен министър Израел Кац

Още: "Мирът на Тръмп" в Близкия изток изкара минути: Иран стреля, Израел отвръща, Техеран гледа към възродена ядрена програма

Преди това Висшият съвет за национална сигурност на Иран направи изявление относно "националното решение да се наложи прекратяване на войната на ционисткия враг и неговите подли поддръжници". В него се казва, че въоръжените сили на Иран са дали "унизителен и образцов отговор на жестокостта на врага", като се допълва, че кулминацията е атаката срещу американската база в Катар снощи и ракетните удари по Израел в ранни зори.

Close footage of Patriot battery firing dozen interceptors to stop Iranian missiles targeting Al Udeid Base, Qatar last night. pic.twitter.com/gZbjHAYz2F