Мъск отвърна на Зеленски след драмата в Twitter: Все още подкрепям Украйна

Основателят на Tesla и SpaceX заяви, че все още подкрепя Киев в конфликта, но според него има едно „но“. „Все още силно подкрепям Украйна, но съм убеден, че масовата ескалация на войната ще нанесе огромни вреди на Украйна, а вероятно и на целия свят“, отвърна Мъск под публикацията на Зеленски в Twitter.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

До нея се стигна след шокиращите предложения от страна на милиардера, който започне серия от постове в социалната мрежа вчера. В първия от тях той предложи мирно споразумение между Москва и Киев, включващо повторение на фалшивите референдуми в 4-те анексирани области, но този път под наблюдението на ООН. „Русия напуска, ако това е волята на хората“, обяви Мъск, но заяви, че Крим трябва да остане руски, да се осигури водоснабдяването за полуострова и Украйна да остане неутрална по въпроса, тъй като територията била на руснаците и преди 1783 г.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

След като разгневи редица украински официални лица и други западни служители, Мъск пусна и втора анкета с възможни отговори „да“ или „не“: „Волята на хората, които живеят в Донбас и Крим, трябва да реши дали те да са част от Русия или от Украйна“.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas&Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Зеленски отвърна със своята собствена анкета, в която все пак над 20% са гласували, че предпочитат Мъск, подкрепящ Руската федерация.

Междувременно бившият директор на „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин също се включи в дискусията с публикация в Telegram. Той заяви, че последните твърдения на Мъск са направени в навечерието на полета на неговия CrewDragon с руския космонавт Анна Кикина на борда. „Ето това може да причини една руска жена на един американец“, смята Рогозин.