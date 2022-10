"Да не са те отвлекли руснаците?": Илон Мъск ядоса украинците с шокиращи предложения в Twitter

Разговорът започна с предложение на Мъск за мир между Киев и Москва, основаващо се на нови референдуми под наблюдението на ООН, оставяне на Крим на Русия и на неутрален статут за Украйна. Милиардерът дори даде възможност на последователите си в Туитър да гласуват "За" или "Против" тази идея.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas&Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

В отговор на което украинският президент Зеленски отговори с друго допитване, адресирано до последователите на милиардера: "Какъв Илон Мъск предпочитате, онзи, който подкрепя Украйна или онзи, който подкрепя Русия?"

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Съветникът на Зеленски - Михайло Подоляк, пък предложи по-добър план за мир, при който да бъдат освободени окупираните територии, в това число и анексирания Крим, да има демилитаризация и денуклеаризация на Русия и военнопрестъпниците да бъдат изправени пред международното правосъдие.

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

А украинският посланик в Германия дори беше по-краен и директно заяви на Илон Мъск: "Моят отговор е много дипломатичен и той е да вървите по дяволите".

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

След това Мъск пледира, че Русия може да реши още по-голяма мобилизация на населението си за една пълномащабна война, която ще доведе до катастрофален брой жертви и в двата лагера. "Една победа на Украйна е малко вероятна в една пълномащабна война. Ако ви е грижа за украинския народ, търсете мир", пише той, като уточнява, че Русия има три пъти по-голямо население от Украйна.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

В отговор съветникът на вътрешния министър на страната Антон Герашченко припомня на милиардера, че Китай е много по-голям от САЩ. "Каква ти е позицията по този въпрос, Илон?" пита той. Освен това Герашченко изказва предположение, че акаунтът на Мъск в Twitter е бил хакнат от руснаците. Нещо повече - украинецът пуска собствено допитване с въпроса: "Да обяви ли Путин бъдещата колония на Марс на Илон Мъск за историческа собственост на Русия и да я анексира?"

Ok, let's do our own poll.



Should Putin declare Elon Musk's future Mars colony historically Russian and annex it? — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2022

Депутатът Олексий Гончаренко пък пише: "Да не би да си бил отвлечен то руснаците, които да са те принудили да напишеш всичко това?" Други потребители представиха новото лого на притежаваната от Мъск компания Тесла.

Някои припомнят на Мъск, че Украйна вече е провела референдум през 1991 година, на който хората в страната са се произнесли категорично.

Putin has obviously suppressed any memory of this, but these are the numbers for the Yes vote in the 1991 referendum in 🇺🇦 on independence. Every single region voted clearly for independence. pic.twitter.com/4AcIXElzBp — Carl Bildt (@carlbildt) October 2, 2022

В размяната се реплики се включва и официалната страница на Върховната Рада на Украйна. "Крим е Украйна. Донецк е Украйна. Луганск е Украйна", написаха оттам.