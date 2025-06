На форум в Одеса: Вучич единствен отказа да осъди руската агресия срещу Украйна (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич отказа да подпише заключителната декларация от срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“, която осъжда агресията на Русия срещу Украйна. Вучич заяви, че не е бил подложен на натиск, но отказа да подпише поради призива в декларацията за санкции срещу Русия. Сред подписалите декларацията са България, Молдова, Хърватия, Румъния, Черна гора, Словения, Албания, Северна Македония и Гърция.

