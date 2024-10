На поразеното руско военно летище "Ханская" имало 57 самолета (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия потвърди атаката с дронове по руското военно летище "Ханская" край Адигея в Краснодарския край. Източници в специалните служби и разузнаването, цитирани от украинските медии, посочват, че в авиобазата са се намирали 57 самолета.

Руснаците използват военното летище "Ханская", за да зареждат самолети с гориво и да нанасят ракетни и бомбени удари по Украйна. Там е базирана 272-ра учебна авиационна база "Полоцкая" към Краснодарското висше военно авиационно училище "А.К. Серов".

There were 57 airplanes and helicopters at the Khanskaya airfield in the Russian Federation at once during the attack - sources of RBC-Ukraine report



How many of them were destroyed or damaged is being established. pic.twitter.com/ooNZDHvA5m