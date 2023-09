Над 13 хиляди арменци вече са напуснали Нагорни Карабах заради страх от етническо прочистване (ВИДЕА)

Цифрите са публикувани от самата арменска държава, която заяви, че ще приеме около 120 000 бежанци оттам, след като не е подписано мирно споразумение от тях в условията на неуспешни преговори, съобщи АФП, цитирани от БГНЕС.

Арменското правителство обяви, че на повечето от 120 000 ще им бъде предоставено държавно жилище. ОЩЕ: Армения е готова да приеме 120 000 бежанци от Нагорни Карабах

Азербайджан си върна района, обитаван от етнически арменци по-рано тази седмица, и заяви, че иска да ги интегрира като „равноправни граждани“. Но Армения предупреди, че се опасява от етническо прочистване.

Арменските сепаратистки сили се съгласиха да се разоръжат миналата сряда след светкавична военна офанзива на Азербайджан.

Армения казва, че ще помогне на всеки, който напусне Нагорни Карабах, но многократно е подчертавала, че масовото изселване ще бъде по вина на азербайджанските власти.

В телевизионно обръщение в неделя арменският премиер Никол Пашинян каза, че мнозина в анклава ще „виждат експулсирането като единствен изход“, ако Азербайджан не осигури „реални условия на живот“ и „ефективни механизми за защита срещу етническо прочистване“. Той повтори, че правителството му е готово „да посрещне нашите братя и сестри с любов“.

ОЩЕ: Русия уж прави нова армия, с която да бие Украйна и губи влияние в Армения (ВИДЕО)

Давид Бабаян, съветник на етническия арменски лидер на Нагорни Карабах Самвел Шахраманян, каза пред Ройтерс, че очаква почти всички да напуснат. Неговият народ "не иска да живее като част от Азербайджан - 99,9% предпочитат да напуснат нашите исторически земи", заяви той. „Съдбата на нашия беден народ ще остане в историята като срам и позор за арменския народ и за целия цивилизован свят“, добави Бабаян. „Онези, които са отговорни за нашата съдба, един ден ще трябва да отговарят пред Бог за греховете си“, заключи той.

Thousands of ethnic Armenians in Nagorno-Karabakh have begun leaving for Armenia, after Azerbaijan seized the enclave in a 24-hour military operation last Tuesday. pic.twitter.com/W5S6jayEpo

Fearing repression and ethnic cleansing, thousands of ethnic Armenians flee the breakaway region of Nagorno-Karabakh after their decades-old separatist state was defeated by Azerbaijan in a lightning military operation https://t.co/2syPf48KaC pic.twitter.com/HyZgFxXlei