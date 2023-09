Русия уж прави нова армия, с която да бие Украйна и губи влияние в Армения (ВИДЕО)

Според материал на изданието "Известия", става въпрос за разузнавателно-щурмови бригади. Основните им задачи ще да са водят разузнаване в тила на врага и да атакуват успешно укрепени позиции на врага.Бригадите ще бъдат част от общовойскови армии, както и от новосформирани армейски корпуси. Те ще получат собствени танкове, лека бронирана техника, артилерия, както и широка гама дронове. Личният състав на щурмовите отряди ще бъде обучен да се бие в затворени пространства - окопи, сгради, бункери - и по своите умения няма да отстъпва на войниците от специалните части. Така звучи теорията – с напомняне в материала, че по съветско време такива военни формирования не е имало.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща внимание, че това не е първи опит на руснаците да покажат, че се учат от болезнените уроци, които им преподават украинците. Специално за такъв тип щурмоваци – с такава роля бяха създадени формирования като "Щорм Z". Точно те не показват с нищо, че са близо до целта, заради която съществуват – бият се и в Запорожието, където украинската контраофанзива лека-полека притиска руската армия, както и в Донецка област, при Авдеевка, където месеци наред руските сили така и не можаха да направят нищо. Остава неясно как ще бъдат подготвени професионални военни от високо ниво предвид огромния букет от проблеми с мобилизацията и времето за обучение, пред които е изправен режимът на Путин заради развитието на нещата на бойното поле в Украйна.

Още: САЩ дават на Украйна касетъчни боеприпаси за HIMARS още тази седмица?

СНИМКА: Getty Images

Заради гръмкия развой на събитията в Нагорни Карабах, руското влияние в Армения вече е поставено под сериозни удари. Арменският премиер Никол Пашинян директно заяви точно на празника за независимостта на Армения, че водените от Руската федерация структури за отбрана в рамките на Евразийската общност са неефективни и че трябва да се погледне с нови очи какви всъщност цели има руският мироопазващ контигент в Нагорни Карабах.

"В тази връзка обмисляме и ратифицирането на Римския статут, което ще позволи на Армения да използва възможностите на Международния наказателен съд за гарантиране на външната сигурност. Взехме решението да ратифицираме Римския статут през декември 2022 г., когато на всички ни стана ясно, че инструментите на арменско-руското стратегическо партньорство не са достатъчни, за да гарантират външната сигурност на Армения и това решение по никакъв начин не е насочено срещу Руската федерация", каза Пашинян. Точно Международният наказателен съд в Хага обаче издаде заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин – заради систематично отвличане на украински деца.

Още: Пашинян с остра критика към руските миротворци в Нагорни Карабах

В отговор, руското външно министерство каза на Пашинян да не обвинява Русия за вътрешнополитически провали, че всъщност съзнателно действа за разрив в руско-арменските отношения и зад всичко това стои Запада. "Русия винаги е била вярна на своите съюзнически задължения, уважавала е арменската държавност и никога не е изправяла републиката пред избор: с нас или срещу нас. Москва оказваше и продължава да оказва мащабна помощ на братска Армения в областта на сигурността, икономиката и културата", настоя руското МВнР.

Още: Протестите в Ереван: Масови арести и боя върху руското посолство (ВИДЕО)

СНИМКА: Украински генщаб/Генеральний штаб ЗСУ

Като цяло, няма никакви значими промени на позиции в нито едно от направленията на фронта, но интензивността на бойните действия е различна.

(КАРТА) В Запорожието е най-горещо – украинците не спират да атакуват линията Новопокроповка – Върбово (13-18 километра юг-югоизток от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Северните покрайнини на Новопокроповка вече са достигнати от украинската армия, пише в сутрешния си обзор в Телеграм руският пропагандист Семьон Пегов, който поддържа канала WarGonzo. За сравнение, по направлението Велика Новоселка – Бердянск, на границата между Донецка и Запорожка област, определено има затишие.

(КАРТА) При Бахмут големите боеве са по жп линията източно от Клещеевка и Андреевка (6-10 километра юг-югозапад от Бахмут). Украинците се готвят да превземат и Курдюмовка, на 12 километра юг-югозапад от Бахмут. Самият Пегов пише, че е имало украинска контраатака при Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут), след като вчера и той, и редица руски военни блогъри твърдяха, че там руснаците взели инициативата.

(КАРТА) Интересен аспект е, че украинците поразшириха буферната зона около Авдеевка – най-силната им позиция в тила на Донецк. Става въпрос за украински успех и укрепване на позици в Опитно, на юг от Авдеевка. А в Луганска област, в направлението към Купянск и по линията Сватово – Кремена не е имало никакви пехотни сблъсъци за изминалото денонощие, пише ISW в дневния си анализ.

ОЩЕ: Три условия украинският пробив в Запорожието да се превърне в значим успех (ВИДЕО)

In occupied #Krasnodon (Sorokyne), #Luhansk region, there were attacks on ammunition depots at the Yunost factory. pic.twitter.com/6Fh8PVrouC