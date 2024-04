Над 200 екзотични животни загинаха след ужасяващ пожар в зоопарк в Крим (ВИДЕО)

Пожарът е избухнал около 3 сутринта местно време и е бил напълно потушен едва в 7 сутринта. Унищожението обхваща площ от 600 квадратни метра. Пожарникарите са се борили да спасят животните.

Представител на службите за спешна помощ казва: „Повече от 200 обитатели на зоологическата градина загинаха.“ Служители на руското министерство на извънредните ситуации успяват да спасят само две мечки.

Открита е и припаднала жена в стая, пълна с дим, казват от Държавната дирекция за извънредни ситуации на Руската федерация. Смята се, че тя е в стабилно състояние и е при медици.

Зоологическата градина е известна като „Тропик парк“ от местните жители заради разнообразието си от екзотични животни. Намира се в изоставен увеселителен парк на улица Токарев в Евпатория. Не е сигурно как е започнал пожарът и разследването продължава.

