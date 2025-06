Срещата на върха на НАТО в Хага изпрати смъртоносни сигнали

Страхът не подхожда на военен съюз. Но именно той владееше атмосферата по време на срещата на върха на НАТО в Хага. Лидерите на Алианса, събрани в нидерландския град, показаха, че се боят от Доналд Тръмп повече, отколкото от диктатора Владимир Путин, пише The Times. За да успокоят американския президент, съюзниците орязаха дневния ред, оставиха Украйна на заден план, омаловажиха руската заплаха, раздадоха кухи обещания и избегнаха спешни решения. Това проработи – поне временно.

Руският княз Григорий Потьомкин би останал доволен. През 1787 г., според легендата, той издигнал фалшиви фасади по пътя на Екатерина Велика към Крим – уж проспериращи села, зад които нямало нищо. Сега наследниците му се стараят да впечатлят друг монарх – император Доналд I.

Начело е генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Със старанието си да угоди на Тръмп, бившият нидерландски премиер превърна прагматизма – национална черта на страната си – в откровено снишаване. В посланието си към Тръмп той му благодари, че е поставил нова цел: 5% от БВП за отбрана. "Европа ще плати, както трябва – и това ще бъде ваша победа", увери го Рюте. Още: Тръмп се "зарекъл", че Путин няма да нападне НАТО, докато той е президент

Някои от най-застрашените от Русия държави вече надхвърлят тези 5%, но не могат да компенсират изоставането на други. "Литва може да даде 100%, но това няма да е достатъчно, ако другите не изпълняват задълженията си", казва бившият външен министър Габриелиус Ландсбергис. Испания уверява, че ще направи всичко необходимо, но няма да стигне до 5% - всъщност испанският министър на отбраната Маргарита Роблес директно каза, че никой в НАТО не може да стигне до 5% разходи от БВП, но само Испания е достатъчно смела да го заяви открито. Белгия и Словакия се противопоставят, а други тихо мърморят, че целта е неразумна.

За тяхно удобство и в полза на Путин, заложен е широк коридор за маневри. Тези 5% включват 1,5% за други разходи: помощ за Украйна, гражданска защита, борба с руски шпиони. Това отваря врата за счетоводни трикове. А крайният срок е удобно отдалечен – 2035 г., когато повечето днешни политици няма да са в управлението.

Истинският проблем обаче е, че увеличените военни разходи са политически неудобни и икономически болезнени. "Това съсипа Съветския съюз", коментира един от участниците. Европейските съюзници на НАТО заедно са 10 пъти по-богати от Русия. Ако управляваха ефективно, вече щяха да са подготвени. Но обещанията за пари в бъдещето няма да запълнят реалните дупки в отбраната. Още: "Татко" Тръмп си тръгна от срещата на върха на НАТО в Хага (ВИДЕО)

Оптимизмът тази седмица се дължеше най-вече на това, че беше избегната още по-голяма катастрофа. Срещата се проведе, въпреки съмненията. Тръмп се появи – и не предизвика скандал. Засега той и екипът му продължават да поддържат идеята за европейска защита, поне на думи. Макар и с не толкова враждебен към Путин език, в официалното комюнике Русия беше наречена "дългосрочна" заплаха – макар че "непосредствена" би било по-точно. Тръмп отказа да го потвърди лично и нарече Путин просто "заблуден".

По-ранните ангажименти към Украйна не бяха нито потвърдени, нито отменени. Зеленски не беше официално поканен, но получи аплодисменти. Срещата му с Тръмп премина учтиво. "Не можеше да бъде по-мил", каза американският президент и намекна, че може да продаде на Украйна системи за ПВО "Пейтриът". "Може", не "ще":

🇺🇸 When asked if Trump has considered sending Patriot missiles to Ukraine, Trump responds: “I may.”



May, could, would, possibly, might.



Stalling 101. pic.twitter.com/axQWeBdwAv