Над 60 км плажна ивица в Крим е покрита с мазут, изплуват мъртви делфини (ВИДЕА)

Втори мъртъв делфин, покрит с мазут, е намерен на един от плажовете на руския крайбрежен град Анапа, съобщиха от руското министерство на извънредните ситуации. Екологичната катастрофа, причинена от разлива на петролни продукти в Черно море след като в неделя, 15 декември, два руски танкера претърпяха крушение в Керченския пролив и изляха 4 000 тона мазут в морските води, се разраства. Токсичните вещества, изхвърлени в морето при аварията, продължават да увреждат екосистемата, като убиват морски животни и птици.

Повече от 60 км плаж от Анапа до Кримския мост е замърсен с мазут, съобщи и Грийнпийс. Според радарните изображения, мазутът продължава да изтича от потъналата част на един от танкерите, съобщиха от организацията в коментар за BBC.

Общата площ на разлива, според оценките на Грийнпийс, сега е около 65 квадратни километра. При това мащабът на замърсяването може да се увеличи през следващите дни, смятат от организацията. Доброволци са събрали повече от 3300 тона замърсен пясък и 4 тона мазут. Около 6 хиляди души работят по ликвидирането на последствията от аварията на танкера.

