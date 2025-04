Най-близките до Тръмп бойкотират Путин, пратеникът на диктатора нацели слабото място на САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Докато руският диктатор Владимир Путин продължава да убива и ранява цивилни украински граждани, американският президент Доналд Тръмп заяви, че и издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл, и Володимир Зеленски са готови за сделка. „Вярвам, че Зеленски е готов да сключи сделка“, заяви републиканецът на борда на правителствения самолет на път от Вашингтон за Маями. „И аз вярвам, че президентът Путин е готов да сключи сделка. Европа не е успяла да взаимодейства с президента Путин. Но аз мисля, че ще успея“, каза гордо Тръмп, коментирайки войната в Украйна.

Още: Русия е готова за още война, ако Тръмп се провали с мира

‼️ Trump claims Zelensky & Putin are ‘ready for a deal’.



Another empty talk for the cameras—just like his promise to end the war in 24 hours or the so-called minerals deal that was "almost signed" countless times.



Donald, it's time to wake up from lala-land and stop fooling… pic.twitter.com/cwV92Ag9Uo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 4, 2025

Според него като цяло имало голям напредък в обсъждането на уреждането на войната - нещо, което не се наблюдава, защото обстрелът по гражданска инфраструктура от Русия към Украйна продължава със същото темпо. Поредният пример е атаката по Харков, където има най-малко 4 жертви и 35 пострадали. На фронта ситуацията не е по-малко напрегната.

Meanwhile, just hours ago, Russia flattened a residential building in Kharkiv.

👉 2 killed, 29 injured, several still trapped under the rubble.

Is this what “readiness for peace” looks like? pic.twitter.com/BZEEc3wiKg — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2025

Съветват Тръмп да не звъни на Путин, Кирил Дмитриев се хвали от САЩ

На този фон NBC съобщи, че вътрешният кръг на Доналд Тръмп се противопоставя на плана на републиканеца да се обади на Путин. Според два източника от американската администрация най-близките съветници на президента настояват обаждане да се състои само ако руският диктатор се съгласи на пълно прекратяване на огъня. До момента той не го е направил, въпреки че Киев прие предложението на САЩ от Саудитска Арабия за пълно 30-дневно примирие. На 30 март Тръмп каза в интервю за NBC, че планира да говори с Путин „тази седмица“. Според информацията на американската медия служители на Белия дом са посъветвали републиканеца, че това не е никак добра идея, ако руският диктатор не се ангажира с примирие.

Пълно прекратяване на огъня може да сложи край на горещата фаза на пълномащабната война на Русия срещу Украйна „през следващите седмици“, ако западните страни окажат достатъчен натиск върху Москва - това заяви президентът Володимир Зеленски по време на посещение в Чернигов на 3 април, цитиран от Kyiv Independent. Той е категоричен - без намаляване на мащаба на украинската армия, както иска Путин, без признаване на окупираните територии за руски.

Още: В "Коалицията на желаещите" се разбраха поне един европейски лидер да говори с Путин

Инвестиционният пратеник на Путин Кирил Дмитриев, който е на визита в САЩ, заяви в четвъртък, че вижда „положителна динамика“ в отношенията между Москва и Вашингтон, въпреки че били необходими повече срещи за изглаждане на различията. Той разговаря с официални лица от администрацията на Тръмп, след което заяви, че вижда перспективи за началото на решение на войната в Украйна. В САЩ той е обсъдил съвместен добив на редки метали, сътрудничеството в Арктика и дори полет на съвместен екипаж до Марс. Той заяви, че работата по възстановяването на преките въздушни връзки продължава.

„Виждаме абсолютно ясно, че администрацията на президента (Тръмп) има намерение да решава въпроси, за разлика от президента Байдън. Те се държат с голямо уважение, задават много въпроси, намират компромиси“, каза той, цитиран от Reuters.

Кой е Кирил Дмитриев - припомнете си: Ще омайва Тръмп: Русия прати успелия си млад мъж.

Дмитриев заяви, че сега вижда перспективи за дипломатическо решение на войната в Украйна. „Мисля, че с администрацията на Тръмп сега сме в сферата на мисленето за това какво е възможно, какво наистина може да работи и как можем да намерим дългосрочно решение. Мисля, че е необходимо (дългосрочно) решение, защото ние мислим и за глобалната сигурност, как да се уверим, че руските опасения за сигурността са взети предвид", продължи той и похвали американския пратеник Стив Уиткоф, който уж беше назначен за дипломат в Близкия изток, а накрая се оказа с основна роля за преговорите с Русия и Украйна - за разлика от Кийт Келог.

Американските компании се интересували от Русия и искали "да запълнят нишите на европейските компании, които са напуснали", твърди Дмитриев. Той заяви пред Newsmax, че Русия „официално е заявила, че би искала да работи с Илон Мъск по мисия до Марс, защото смятаме, че Русия разполага с някои ядрени технологии, които могат да бъдат полезни“. Така Дмитриев явно е нацелил слабото място на Тръмп - от една страна, възможността за "нов стар" пазар за американските компании, от друга, милиардера Мъск, който е един от най-близките съюзници и съветници на американския президент и на когото републиканецът повери ключовия Департамент за правителствена ефективност.

Според руските агенции Дмитриев е заявил, че работата по възстановяването на преките въздушни връзки между САЩ и Русия продължава.

🇷🇺🇺🇸 Putin’s special envoy just made big claims after a trip to Washington.



Kirill Dmitriev, head of Russia’s sovereign wealth fund (RDIF), says:

— US companies are ready to enter the Russian market after EU firms left

— Moscow and Washington are discussing restoring direct… pic.twitter.com/ZYJsEx1ZYz — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2025

Проблемите на Украйна на фронта: някои са решени, твърди американски генерал

Изглежда, че Украйна е решила някои от проблемите с недостига на войници, които се сражават срещу Русия, включително чрез разширяване на кръга от допустими новобранци. Това заяви вчера висшият американски генерал в Европа - Кристофър Каволи. Той също така подчерта, че всяко прекъсване на американското снабдяване на Украйна с оръжие и разузнавателни данни би било изключително вредно за военните ѝ усилия, въпреки опитите на Киев да диверсифицира доставките си. Коментарите му дойдоха, след като Тръмп временно прекрати част от помощта за Украйна след скандала в Овалния кабинет със Зеленски, в който вицепрезидентът Джей Ди Ванс се оплака от недостига на жива сила в украинската страна, а Тръмп заяви, че Зеленски „няма картите“, за да прекрати войната без подкрепата на САЩ.

Ген. Каволи съобщи, че се подготвя прехвърлянето на още изтребители F-16 в Украйна. „Има готовност там да бъдат разположени още F-16. Има повече пилоти в процес на обучение“, каза той.

Още: US генерал Кристофър Каволи: Русия е изгубила над 4000 танка в Украйна

А според високопоставен служител на НАТО, цитиран от украинската медия Suspilne, общите загуби на Русия в Украйна достигат 900 000 души (убити, тежко ранени, пленени и изчезнали), като до 250 000 от тях са убити: Нови данни за огромен брой убити руски войници, дадоха на Тръмп хитър план за натиск спрямо Путин (ОБЗОР-ВИДЕО).

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Аномалията в тенденцията на военната интензивност в Украйна се запазва. За 3 април е имало 156 бойни сблъсъка – с 60 по-малко на дневна база. На 2 април пък бяха с 40 повече на дневна база спрямо 1 април, а на 1 април - с 40 по-малко спрямо 31 март. С други думи, един ден руснаците засилват темпото, на следващия го намаляват, и то със значими разлики. Използваните управляеми авиационни бомби от страна на руснаците за изминалото денонощие са 193 - със 70 повече на дневна база, като от тях 28 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. С 800 по-малко са изстреляните от силите на Путин снаряди по украинските позиции - общо 5600, по-малко са и използваните FPV дронове "камикадзе" - 2203 спрямо 2377 в предходното денонощие. Всичко това е отчетено от Генералния щаб на украинската армия в сводката му, публикувана сутринта на 4 април.

Още: Вече в действие: Първа мярка на Тръмп срещу Путин заради Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Най-горещо е отново в Покровското направление с 57 спрени руски пехотни атаки за денонощието, като в спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 9 нападения - също без резултат, твърди украинската армия. На второ място е Торецкото направление с 29 руски щурма, в Лиманското направление са се състояли 19 атаки, а в Курска област на Руската федерация - 13. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой нападения на руснаците.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в Генералния щаб на армията, публикува нов анализ на бойните действия. Той обръща внимание на Лиманското, Торезкото и Ореховското направление. В посока Лиман руснаците опитват да развият последните си тактически успехи в сектора Макеевка-Терно, в направлението Иваница-Катериновка и Иваница-Зелена Долина - т.е. плацдарма на река Черни Жребец в района на Иваница. Там постоянно има опити за пробив в Катериновка - северния фланг на град Лиман, като още по на север е Купянск (отвъд река Оскол). "След неотдавнашния пробив в тактическата зона на 7 км в посока Катериновка и на 4 км в посока Зелена Долина обаче вече 3 дни врагът не може да напредне повече в северна или северозападна посока", пише Мащовец. От това страдат и съседните руски сили, които са при Макеевка, анализира той.

Руснаците, по думите му, се опитват да „отрежат“ настъплението на украинците между Копанки и Катериновка с две дивизии, които се опитват да настъпят в направленията Райгородка - Чернещица и Първомай - Копанки (КАРТА на DeepState тук). "Очевидно е, че противниковото командване бърза да се възползва от „открилата се пред него възможност“ в Лиманското направление, за да развие тактическите си успехи. Очевидно то ще се опита в близко бъдеще да прехвърли поне част от тези сили и средства на плацдарм в района на Ивановка и да ги пусне в бой оттам в северно и северозападно направление", смята Машовец.

Още: Следващата голяма руска офанзива в Украйна: Спекулации (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Торецкото направление няма бърз успех на частите, прехвърлени там от бившето Кураховско направление - нито по направлението Нелиповка - Щербиновка, нито по линията Суха Балка - Олександропол, макар че там руснаците са постигнали известен напредък (за почти две седмици от прехвърлянето на силите средно с 2,3 - 2,5 км с поет контрол над село Пантелеймоновка и обкръжаване на село Олександропол). Прехвърлените там руски части от другото направление са объркани - те опитват да напредват едновременно в няколко посоки, както на север - към Плещиевка и Щербиновка, така и на запад - към Суха Балка и път Н-20, отчита Машовец. Напълно възможно е това да се дължи на състоянието на частите при Торецк, които от дълго време водят изтощителни сражения в града и южно от него.

Същото се отнася и за втора руска дивизия в района, която е разположила част от силите и средствата си по линията Воздвиженка - Керамик. "Теоретично тя е изтласкана тук, за да подсили и осигури настъплението на отделни части, прегрупирани тук, от същото бивше Кураховско направление, към шосето Покровск-Бахмут и по-нататъшното настъпление по него към Константиновка. Но в момента вместо това тя се занимава с подсигуряване на левия си фланг - опитва се да установи контрол над района на Елизаветовка, тъй като без това по-нататъшните опити за настъпление на север, към Нова Полтавка и Тарасовка, очевидно ще бъдат свързани с опасността от контраатаки на Въоръжените сили на Украйна по фланга ѝ, почти идентични с тези, които в момента се провеждат в Покровското направление", анализира Машовец. Досега руснаците не са успели да превземат Елизаветовка. Освен това предните им части, които достигнаха до шосето Покровск-Бахмут в района на пътния възел източно от Малиновка, са били върнати обратно след контраатака на украинците.

"Ето защо в момента перспективите за същия хипотетичен „порив към Константиновка“ от юг и югоизток (т.е. откъм Воздвиженка и Торецк), в синхрон с действията на противника в Краматорското направление по направлението Часов Яр - Константиновка, които според упоритите слухове уж са планирани от руското командване за края на април, все още изглеждат доста „мъгляви“", коментира Машовец.

Още: Украинците взривиха руска пехота, натъпкана в тръбата "Северски Донец - Донбас" (ВИДЕО)

В западната част на Запорожка област, т.е. в Ореховското направление, темпото на настъпление на руснаците по линиите Долинка - Щербако и Пятихатко - Степово е спаднало до нула - засега, пише анализаторът. Въпреки че щурмовите части на 108-ми въздушнодесантен щурмови полк от 7-а въздушнодесантна щурмова дивизия, подкрепяни от редица части на 503-и въздушнодесантен щурмови полк и 70-и въздушнодесантен щурмови полк, продължават да атакуват интензивно и упорито, те все още не са успели да пробият на север от шосето Камянско - Орехов, в участъка Степово - Щербако, посочва той. Там руското командване е разположило в няколко батальона от 100-тна отделна разузнавателна бригада, включително подразделения с ударни дронове.

"Само за три седмици активни бойни действия в това направление врагът успя да напредне с 2-2,2 км, да установи контрол над село Пятихатко и да се укрепи в покрайнините на селата Степово, Мало Щербако и Щербако, както и да се доближи до пътя. Той обаче успя да постигне всичко това през първата седмица от „активирането“ си, по-късно темпото на настъпление рязко спадна", пише Мащовец. Явно се чакат подкрепления - 56-и въздушнодесантен полк може да се присъедини към други два полка, които вече са разположени там, може да се прегрупира и една от бригадите на морската пехота, добавя анализаторът.

"Като цяло, очевидната задача на предните части на противника, атакуващи позициите на Въоръжените сили на Украйна в района на Щербако, според мен е хребетът от височини, разположен западно от град Орехов. Контролът върху него ще позволи на противника да „прикрие“ с безпилотни самолети и артилерия пътя от Орехов до Комишуваха (т.е. основната комуникация на целия Ореховски отбранителен район на Въоръжените сили на Украйна). Ето защо е твърде вероятно в близко бъдеще усилията на противниковото командване да бъдат прехвърлени от сегашния „активен“ сектор в полосата на 19-и МДФ към съседен, разположен малко по на изток (например в посока Нестерянка - Новоандреевка). Според мен същото това „настъпление към Запорожие“, за което неотдавна спомена нашият върховен главнокомандващ, може да прилича на опит да се заобиколи цялата Ореховска отбранителна зона на Въоръжените сили на Украйна от фланговете, като се използва вече познатият ни метод - флангови обходни „удари“. Единият - от линията Щербако-Нестерянка към височините западно от Орехов, а вторият - от линията Мирно-Новопокровка към височините, разположени източно от града", завършва анализа си Мащовец.

Още: Баща и дъщеря загинаха при руска атака срещу жилищна сграда в Запорожие (ВИДЕО)*

Руските Telegram канали като "Два майора" обръщат внимание на Курска област, където според него руснаците продължават да напредват край Гуево. "Украинските въоръжени сили са организирали отбрана южно от Гуево на територията на Горналския манастир „Свети Николай Белогорски“. В Сумска област наши ударни самолети атакуват в района на Басовка", допълва той. В Белгородска област сраженията продължават край Демидовка и Поповка. "Противникът продължава да се опитва да пробие към граничните горски пояси", пише "Два майора".

Отчита и тежки боеве северозападно от Константинопол в Новопавловското направление - последната украинска крепост преди пътя Запорожие-Донецк. "Врагът разпространява кадри от неуспешното настъпление на нашата щурмова бронирана група в посока Алексеевка. Въпреки това настъплението се е състояло - съобщават, че нашите войски са влезли в бой в покрайнините на населеното място. Също така на север, близо до Андреевка, нашите войски са напреднали с 3 км", твърди руският канал на фона на кадрите с унищожена руска техника в района, разпространени вчера: ВИДЕО 18+.

Още: САЩ с оценка ще загуби ли Украйна войната

"Нашите сили развиват настъпление към Днепропетровска област. Съобщават за напредване на руските въоръжени сили в района на селищата Волно поле и Бурлатско. В района на селището Богатир нашите части са напреднали с 1 км в отбраната на противника", твърди "Два майора". А в Запорожка област, по думите на канала, руските въоръжени сили увеличили интензивността на военните операции в районите на Лобково и Щербако, "разширявайки зоната за контрол".

"Офицер+" - каналът на украинския лейтенант с позивна "Алекс" - пише, че в момента фокусът на руските атаки се е изместил на юг от Покровското направление (бивше Кураховско), а именно районите на Андреевка и Розлив. "През изминалата седмица врагът на практика всеки ден използва комбинирани колони в атаките в този район, състоящи се от бронирани машини и моторни превозни средства. На пръв поглед, може да ви се струва, че това са натрупани ресурси, но всъщност те са 2-3 бойни машини на пехотата + 2 танка, а останалите са камиони, леки автомобили и колички за голф. Не може да се каже, че това са някакви свежи резерви. Личният състав е възможно най-дезориентиран на бойното поле и бяга при първия звук, действа некоординирано и хаотично - съвсем различна картина от онези зомбита, които глупаво се придвижваха напред преди половин година. Защо са тези атаки с колони? Може би за да покажат настъпателна способност, може би за отвличане на вниманието, или наистина искат да натиснат нещо", тълкува той.

Война на дронове

"В периода от 21:00 ч. московско време на 3 април до 05:00 ч. московско време на 4 април дежурните системи за противовъздушна отбрана са прeхванали и унищожили 107 украински дрона", написаха от руското министерство на отбраната тази сутрин. Засега обаче няма повече подробности дали има конкретно нещо поразено.

Данните са за удари по руските региони Липецк и Москва. В Липецк са регистрирани около 20 експлозии, вероятно насочени към стоманодобивен завод или военно летище, а в Московска област отломки от дронове са изпочупили прозорци. Допълнителни удари и експлозии бяха съобщени и в Серпухов, пак в Московска област.

Overnight, drones struck Russia’s Lipetsk and Moscow regions. In Lipetsk, around 20 explosions were reported, possibly targeting a steel plant or military airfield. In Moscow, drone debris shattered windows, while airports were shut down under "Carpet" mode. Additional strikes… pic.twitter.com/6GxsYALruC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 4, 2025

Имаше временни ограничения върху работата на московските летища "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски", които впоследствие бяха отменени. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили дрон, който е летял към столицата. „Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото на падналите отломки“, написа единствено той.

Ето къде са били свалени дроновете според руското военно министерство:

34 над територията на Курска област

30 над територията на Орловска област

18 над територията на Липецка област

7 над територията на Калужка област

4 над територията на Ростовска област

4 над водите на Азовско море

3 над територията на Тамбовска област

3 над територията на Московска област

2 над територията на Брянска област

1 над територията на Воронежка област

1 над територията на Тулска област.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руснаците са атакували Украйна със 78 дрона през изминалата нощ. От тях 42 са свалени с помощта на ПВО и мобилни огневи групи, а други 22 са обезвредени с електронно заглушаване. Това означава, че 14 безпилотни машини са "пробили" през противовъздушната отбрана. Харковска, Днепропетровска, Киевска и Запорожка област са засегнати от нападенията, пишат от ВВС.

Още: Украйна е нанесла колосални щети на руската енергетика, но те са капка в морето (ВИДЕО, СНИМКИ)