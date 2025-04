Следващата голяма руска офанзива в Украйна: Спекулации (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските опити да бъде разширен руският плацдарм през река Жребец в Лиманското направление привлякоха вниманието както на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), така и на украинските медии, например УНИАН. Прочитът обаче се различава – украинските медии говорят за анализа на ISW като за анализ на следващата голяма руска офанзива, докато в материала на американския мозъчен тръст няма такова твърдение. Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски вече говори, че Русия подготвя следваща голяма офанзива, но с основни цели областите Суми и пак Харков.

От ISW наблягат на следното – след като от 2023 година руската армия опитва да постигне успех в Лиманското направление, най-сетне има по-стабилен такъв. Руската армия напредна от Ивановка (източния бряг на Жребец) към селата Ново и Катериновка (западния бряг на реката), като се отказа засега да върви по линията Ивановка – Колодяз с поглед директно към Лиман и всъщност опитва да заобиколи от север. По-генералната цел – обединение на предмостието към Ново и Катериновка, в района на Новолюбовка, с по-малкото руско предмостие при Макеевка. Оттам – поглед към Купянското направление и Борово, съединяване на руските сили и излизане през река Оскол със стабилен плацдарм южно от Купянск, за да може да се осъществи атака на града. Надеждата на руснаците е през това време да успеят да формират и стабилно предмостие северно от Купянск, през Двуречна – там вече има малък и нестабилен руски плацдарм. Защо е така – долното видео дава добра представа. А при Кондрашовка, пак северно на Купянск, руснаците щурмуват изключително с пехота, през дерета, което затруднява както ползването на техника, така и на дронове, защото има много прикрития – и тази точка е много важна за по-голям руски плацдарм, през Кондрашовка минава път за Купянск, предупреждава украинският военен телеграм канал "Офицер+". Руски военни телеграм канали вече се хвалят с руски напредък в Кондрашовка и руски позиции в покрайнините на селото, но засега няма геолокализирани кадри, които да потвърждават:

The 412th UAV Regiment "Nemesis" is targeting Russian crossings over the Oskil River near Dvorichna using heavy drones. pic.twitter.com/g8c7lp1MGg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2025

Отделно, ISW смята, че руското командване няма да изостави опитите си да напредне и през Колодяз към Дробишево в посока Лиман (севроизточно) плюс операция от Торско (изток-югоизток от Лиман) с цел да си върне града, след като го загуби през есента на 2022 година. И за това, и за Борово, институтът е категоричен, че на руснаците ще им трябват минимум няколко месеца за евентуален по-голям успех, ако изобщо постигнат такъв. Украинската армия все още контролира 266 квадратни километра от Луганска област и руснаците може първо да опитат да превземат първо тях и да изравнят фронта, преди да гледат към Лиман и Купянск. Това би било представено от Путин като нечуван успех, пълен руски контрол над Луганска област след години пълномащабни действия, и като лост за влияние в преговорите за мир, добавят от ISW - Още: Нови санкции на Тръмп срещу Русия: Поглед какви. Дугин плаши с "Орешник" (ОБЗОР – ВИДЕО)

В началото на седмицата, украинското командване "Хортица" съобщи, че руската армия усилва атаките в Лиманското направление. Там вече има значително повече руска пехота, включително войници с повече опит, не само събрани спешно с различни хватки да попълват загуби. Миналата седмица една от украинските бригади в този сектор на фронта коментира в канала си в Телеграм, че съотношението във войници е 10:1 в полза на руснаците. Само че руските атаки с бронирана техника все още не са толкова много. Пореден сигнал, макар и от Покровското направление – "Офицер+" е категоричен, че руската армия там все по-малко ползва бронирана техника. Той разяснява, че фронтът представлява редица опорни точки и руснаците често опитват да преминат между тях, през полета и гори, за да могат да създадат заплаха от обкръжение и украинците да се оттеглят. Само че това преминаване редовно става или с леки коли, или с мотори, или пеша, не с танкове и БТР-и. "Когато техническите ресурси на противника са на критично ниво, напредъкът намалява и тази тенденция ще продължи", подчертава "Офицер+" – Още: Руската армия я чакат повече убити и ранени в Украйна, защото танковете ѝ са изчезващ вид

В нов свой анализ украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец твърди, че Кремъл така и не успява да постигне ниво от 730 000 – 735 000 войници в Украйна, за каквото говореше руският диктатор Владимир Путин преди вече доста месеци. Руските войници в Украйна са 610 000 – 630 000, това варира, но не се променя над тази граница – липсват поне 100 000 до заветната цел, подчертава Машовец. Затова тази година Русия планира да увеличи цялата си армия общо с 320 000 – 340 000 души и от тях да дойдат въпросните 100 000 в Украйна. Но Машовец смята, че само с досегашните хватки за набор и без пълна или минимум още една частична мобилизация като есента от 2022 година това ще стане много трудно. Кремъл е наясно, че ако заложи само на гол патриотизъм и то задължителен, без допълнителни пари за армията, това вече може да предизвика социален взрив – затова толкова време Путин не прави нищо за допълнителна официална мобилизация. Въпросът е много важен – след като за превземането на малки градове като Авдеевка и Торецк (той още не е паднал) руската армия губи по 30 000 – 40 000 души и то в най-консервативни оценки, тогава колко ще ѝ трябват за Славянск, Краматорск или далеч по-големите и от тях Суми и Харков?

Междувременно, на съвместна пресконференция с германския министър на отбраната Аналена Бербок, украинският президент Володимир Зеленски отново коментира евентуалния бъдещ чуждестранен мироопазващ контингент в Украйна. По думите му, на 4 април предстои среща на ниво военни (в Лондон), на която вече ще се говори конкретно кой какъв ангажимент е готов да поеме в рамките на мироопазващи сили в Украйна. Възможностите са три – по въздух, по вода и по суша. Ще има дискусии за конкретни детайли – кой и какво, стана ясно от думите на Зеленски.

В Украйна излязоха данни и за доверието към американския президент Доналд Тръмп само 2 месеца, след като пое официално поста. Те са красноречиви – украинците явно го смятат за човек, който им вреди - Още: Промяна в плана за Украйна: Путин действа по друга линия (ОБЗОР - ВИДЕО):

‼️ Trump’s rating among Ukrainians has plummeted nearly threefold in just two months. Now, 73% believe Donald Trump is bad for Ukraine, according to a KMIS poll. pic.twitter.com/ycxykon0dz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Един ден много висока интензивност на атаки, на следващия – доста голям спад. Тази крива на бойните действия в Украйна в последните няколко дни се запазва. За денонощието на 1 април по официални украински данни има 176 бойни сблъсъка. Това значи 40 руски пехотни атаки по-малко на дневна база. Почти няма промяна и в броя използвани от руснаците управляеми авиационни бомби (КАБ) – те са са 171, с 2 повече на дневна база. 41 от бомбите са хвърлени по цели в Курска област. Руският артилерийски обстрел е в размер на 5500 снаряда за деня, с 300 повече. Изполваните от руската армия FPV дронове са малко над 1800 т.е. с над 500 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В подкрепа на анализите за Лиманското направление, украинските данни за 1 април сочат 17 руски пехотни атаки там, 15 в съседното от юг Северско направление и 11 в Купянското направление, северно на Лиманското. В Северското направление голямата непосредствена руска цел е пълно разчистване на района на Белогоровка (Билохоривка) и елиминиране на украинските позиции в Серебрянския горски резерват, за да има флангово подсигуряване от юг на операция за превземане на Лиман. Украинският генщаб вече официално потвърждава за боеве в района на село Ново в Лиманското направление, което досега не беше правил.

Най-много руски пехотни атаки традиционно има в Покровското направление – 64 са спрени през последните 24 часа. Още 8 има в намиращото се на юг Новопавловско направление, целта е село Константинопол и прекъсване на магистралата Запорожие – Донецк, след като намиращото се на юг от Константипол село Розлив беше превзето от руската армия, но от североизток, при Андреевка, боевете не спират. По-на юг, при Бурлатско, откъм Велика Новоселка в посока Днепропетровска област - също (ГЕОЛОКАЛИЗИРАНО ВИДЕО, 18+). В Курска област са спрени 18 руски пехотни атаки, в Торецкото направление е имало 14 руски пехотни атаки.

Fighters of Ukraine's 46th Airmobile Brigade destroy Russian positions and personnel in and near the village of Andriivka, north of Kostyantynopil in the Kurakhove direction. pic.twitter.com/CLfqhWSKd5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2025

Интересен коментар от говорителя на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов за Покровското направление – напоследък има повече руски атаки от изток и сякаш засега руската армия е поизоставила опитите си да върви от юг на запад покрай Покровск с цел да го застраши с обкръжаване.

🟣seems to be MIA, instead two new appear:

🔴48.116057, 36.968581 T-80(?) stuck in the swamp hit by heavy bomber

🔵48.116433, 36.969288 stationary APC hit by FPV@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/utAUBPrBLI pic.twitter.com/DgJDBBTnzQ — imi (m) (@moklasen) April 1, 2025

За Курска и Белгородска област по-известните руски военнопропагандни телеграм канали като "Рибар" и "Два майора" казват следното – боеве за Журавка и Басовка на границата с област Суми, боеве за центъра на Гуево в Курска област, боеве в Демидовка и Поповка в Белгородска област. Точно в Курска област имаше голяма украинска атака с дронове – според официалната руска сводка тази нощ са свалени 87 дрона: Украйна атакува Ростовска и Курска област, Москва отвърна с удари по Одеса и Харков (ВИДЕО)

За финал – 17-годишният Адам Кадиров, син на Рамзан Кадиров, ръководи чеченските спецчасти и чеченското МВР. Колко е добре 17-годишен да е командир е въпрос, чийто отговор е очевиден:

🤡 Kadyrov appoints his 17-year-old son as curator of Chechnya’s Interior Ministry—he immediately hands out medals and appoints officials



Adam Kadyrov led an Interior Ministry meeting, assigned his own security chief, and awarded medals. Chechnya’s security forces are now under… pic.twitter.com/0lhU5QbMPl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2025