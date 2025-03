Нови данни за огромен брой убити руски войници, дадоха на Тръмп хитър план за натиск спрямо Путин (ОБЗОР-ВИДЕО)

"Помощ! Помощ!", чува се гласът на жена насред развалините в град Днипро в първите мигове след руския удар по жилищна сграда. Ужасяващата картина е поредният пример как убийствата на цивилни украинци явно представляват подпис на руския диктатор Владимир Путин под споразумението за примирие в Украйна. Най-малко четирима души загинаха при атаката срещу града снощи, поне 21 са ранени. Изгорели са хотелски и ресторантски комплекс, които бяха ударени, а също 11 частни къщи и гаражи. Повредени са няколко многоетажни сгради и 21 автомобила, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Russia’s signature to a so-called ceasefire: a woman desperately pleads for help in the first moments after a Russian strike on a residential building in Dnipro. https://t.co/P0m4yFmBz2 pic.twitter.com/qKpXnEzL2Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2025

Едно е ясно - докато издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл обвинява украинските власти, че нарушават примирието за удари по енергийна инфраструктура, което всъщност дори не е официализирано с документ с подписи, той не спира да атакува граждански обекти и да почерня живота на хората в по-малката си съседка: Чакаме реакция от партньорите: ВСУ отговори на руското обвинение за неспазване на примирието.

Междувременно Кремъл продължава усилията си да окачестви украинското правителство като нелегитимен партньор в преговорите, което поставя под сериозно съмнение готовността на Путин да преговаря добросъвестно за уреждане на войната, а също така създава информационни условия Русия да наруши всяко постигнато споразумение с мотива, че украинското правителство не е имало законно право да го сключи. Това анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), като взема предвид думите на диктатора от 27 март, че „нацисти“ и хора с „неонацистки възгледи“ имат значително влияние в украинското правителство и че „неонацистки групи“ имат „реалната власт в ръцете си“ в Украйна.

Путин също така предложи ООН, Съединените щати и/или европейските страни и "приятелски" на Русия държави да установят временна администрация в Украйна, която да проведе демократични избори, за да доведе на власт „жизнеспособно правителство, което се ползва с доверието на народа“. Това щяло да позволи на Москва да „започне преговори за мирен договор“ и да „подпише легитимни документи, които ще бъдат признати в целия свят“. Налудничавата идея веднага беше отхвърлена от САЩ, ЕС и ООН. Самата тя демонстрира, че Кремъл остава ангажиран с целта си да удължи преговорите за временно прекратяване на огъня или за постоянно мирно споразумение, за да продължи да постига постепенни успехи на бойното поле и да създаде благоприятни условия за постигане на пълна капитулация на Украйна, анализира ISW.

Нови данни за убитите руски войници

Докато говорим за фронта, BBC и независимата руска медия "Медиазона" посочиха имената на 100 001 руски войници, убити по време на пълномащабната инвазия в Украйна, започнала през февруари 2022 г. След последната актуализация в средата на март към списъка на жертвите са добавени имената на 2007 руски военни. Журналистите отбелязват, че действителните цифри вероятно са значително по-високи, тъй като проверената от тях информация идва от публични източници като некролози, публикации на роднини, съобщения в регионалните медии и изявления на местните власти. Публикуван е пълният списък с поименните жертви. Медийните организации твърдят, че често са били обект на кампании за дезинформация, целящи да дискредитират проекта, като го представят за "ненадежден или лесно манипулируем“ чрез използване на фалшифицирани некролози.

Снимка: Getty Images

Според медиите потвърденият брой на загиналите вече включва 24 200 доброволци, 16 100 вербувани затворници и 11 600 мобилизирани войници. Потвърдено е, че са убити и над 4800 офицери.

На 24 февруари 2025 г. независимите руски медии „Медуза“ и „Медиазона“ изчислиха в доклад, че от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна са загинали около 165 000 руски войници, включително близо 100 000 през 2024 г.

На 15 февруари пък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е загубила около 250 000 войници, като 20 000 от тях са загинали само в сраженията за руската Курска област. В интервю за NBC, публикувано на 16 февруари, той заяви, че над 46 000 украински войници са загинали, а 380 000 са били ранени на бойното поле: Зеленски предвкуси "един от най-опасните моменти" във войната, на фронта е адски горещо (ОБЗОР - ВИДЕО).

Русия не разкрива данните си за жертвите, въпреки че през декември служител на Министерството на отбраната се изпусна, че ведомството е получило 48 000 молби за идентифициране на изчезнали войници. По-късно се разбра, че са дори повече: 60 000 изчезнали руски войници: Роднините им ги търсят с помощта на украински проект (ВИДЕО).

Към 29 март Русия е загубила общо 912 490 войници от началото на пълномащабното нахлуване, според Генералния щаб на украинската армия. Оценката, която до голяма степен съвпада с оценките на западните разузнавателни агенции, вероятно включва убитите, пленените, изчезналите и толкова тежко ранените, че не могат да се завърнат отново на фронта (военни жертви по класификацията на НАТО).

Нов мирен план - идея за Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се нуждае от по-добри карти, за да накара кремълския владетел Путин да седне на масата за преговори и да прекрати войната си срещу Украйна, пише междувременно The New York Times и цитира двама икономисти, които предлагат любопитна идея на републиканеца. Известните Глен Хъбард и Катрин Волфрам предлагат да се наложат санкции на всеки, който участва в продажбата на руски нефт и газ, в която и да е държава. Москва би могла да избегне това само като плаща такси за всяка доставка.

Снимка: Getty Images

„Това плащане ще се нарича руско универсално мито. То ще започне от ниско ниво и ще се увеличава с всяка изминала седмица без мирно споразумение", предлагат икономистите. Ако Русия не плати, вторичните санкции ще паднат върху всички участници в сделката, включително собствениците на петролните танкери, застрахователите и купувачите. Авторите на становището напомнят, че компаниите от Индия и Китай не искат да попаднат под санкциите на САЩ, внасяйки руски петрол.

Икономистите отбелязват, че подобно мито веднага ще осигури на САЩ пари, за разлика от споразумението за украинските полезни изкопаеми. Според тях такса от 20 долара на барел петрол би могла да донесе до 120 млн. долара на ден. „Целта е руският петрол да продължи да тече на световните пазари, но в Кремъл да постъпват по-малко пари. Този план ще осакати способността на Русия да продължи да води война, като същевременно ще напълни държавната хазна на САЩ. Всеки долар, който Съединените щати събират, е долар, който Русия не може да похарчи за финансиране на своята война", гласи идеята на Хъбард и Волфрам.

Такива действия или ще принудят Москва да седне на масата за преговори с надеждата за отмяна на митата, или ще позволят на САЩ да получават всяка година пари, с които биха могли да се финансират предложените от Тръмп намаления на данъците. Освен това Русия на практика би върнала парите, които са били използвани за подпомагане на Украйна. Хъбард и Волфрам предлагат Конгресът да приеме законопроект за налагане на такава тарифа.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Броят на сраженията в рамките на денонощие на фронта падна под 200 след няколко дни на свръхвисока интензивност. През последните 24 часа броят им е 183, което е с 26 по-малко. Руснаците са хвърлили повече авиационни бомби (КАБ) - 179 спрямо 157. От тях 44 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. С около 530 по-малко са изстреляните от силите на Владимир Путин артилерийски снаряди за денонощието - общо 5899. С 58 FPV дрона "камикадзе" по-малко са използвали руснаците за последните 24 часа - общо 2853, посочва Генералният щаб на украинската армия в сводката си, публикувана сутринта на 29 март.

Голяма част от руските пехотни атаки, както винаги, са реализирани в Покровското направление – украинците твърдят, че са спрели 73 нападения там. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 17 атаки – при Константинопол, Розлив и Днипроенергия, с цел да се прекъсне магистралата Запорожие-Донецк. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Торецкото направление с 20 руски атаки. В Лиманското направление е имало 16 бойни сблъсъка, а в Курска област – 14, всички от които са спрени, твърдят от украинската армия. Няма друг сектор от фронта с двуцифрен брой сражения за денонощието, освен ако боевете в Запорожка област не се считат за общо 12 – осем в Ореховското направление и четири при Гуляйполе.

(КАРТА) Експертите от ISW посочват, че руснаците са напреднали в Курска област. Цитирани са геолокализирани кадри, публикувани на 28 март, които показват, че части от руския 22-ри мотострелкови полк напредват към северните покрайнини на Гуево, южно от Суджа. Има и непотвърдени данни от руски източници, включително от Министерството на отбраната и от военнопропагандния Telegram канал "Два майора", че руските сили са превзели Гоголевка (югозападно от Суджа) и са напреднали източно от и в централната част на Гуево.

Същевременно украинската армия продължава кампанията си и в руската Белгородска област, където напредва в северозападната част. Геолокализирани кадри от вчера сочат, че украинските сили наскоро са напреднали в източната част на Поповка (северозападно от град Белгород). Руски блогъри признават, че врагът им е осъществил напредък в покрайнините на Поповка, но твърдят, че селището е оспорвана „сива зона“. Украйна явно продължава атаките към Демидовка и Графовка, съответно източно и югоизточно от Поповка. "В Белгородска област боевете продължават в граничната ни зона в Демидовка и Поповка", потвърждава "Два майора". "Вчера врагът хвърли в боя бронирани машини, но не постигна успех (изгоряха общо 7 автомобила на украинските въоръжени сили)", твърди той без доказателства. И посочва, че в граничната украинска Сумска област руските въоръжени сили окупирали Веселовка, цитирайки Северната група войски. Няма потвърдени данни за това.

Според руски военни блогъри и независими анализатори украинските сили са навлезли на три-четири километра навътре в Белгородска област и са влезли в сражения с руските войски. Военният експерт Емил Кастехелми от Black Bird Group заяви пред Reuters, че украинските войски са проникнали през първата линия на отбрана на Русия, макар да отбеляза, че способността им да извършат голям пробив остава малко вероятна.

Руснаците продължават да се оплакват от огромната маса украински дронове в региона. Руският военен кореспондент "Репортер Filatov" споделя впечатлението, че украинците определено надхвърлят плана си да произвеждат по 1 млн. дрона годишно. По думите му, стотици били ударите с FPV безпилотни летателни апарати на ден в Белгородска област:

Meanwhile, the Russians continue to whine about the critical mass of Ukrainian drones. This time, it’s in the Belgorod region. The author of the text shares the impression that Ukrainians are definitely exceeding their plan to produce 1 million drones per year. pic.twitter.com/HbdIHZtH5o — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2025

В този контекст - Тръмп чак сега осъзна, че Русия използва ирански дронове в Украйна. Той внезапно обяви, че е получил информация за употребата им във войната:

Trump suddenly announced that he has received reports about the use of Iranian drones in the war against Ukraine. pic.twitter.com/pehUoifLVo — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2025

Има и рев в руски канали в Telegram, че украинските сили на Херсонския фронт са започнали да използват нови дронове, които заобикалят руските системи за електронно заглушаване чрез превключване на честотите.

(КАРТА) За Лиманското направление има непотвърдени руски данни, че силите на Путин са завзели Терно, североизточно от град Лиман, и са напреднали към покрайнините на Катериновка, близо до Ново, северно от Новолюбивка и Колодяз и към Зелена Долина. "В Ямполовка (североизточно от Лиман, бел. ред.) и наблизо е много трудно, врагът разширява контрола си най-вече с пушечно месо, под прикритието на оптични дронове", пише украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Тук врагът масово използва тези дронове, няма недостиг. Единственият вариант е да постигнем паритет с фиброоптиката - за това е необходимо мащабно производство, каквото имаме сега с конвенционалните FPV дронове", смята той.

(КАРТА) Ситуацията при Торецк е доста оспорвана и постоянно се отчита напредък и на двете страни в различни сектори от фронта там. Геолокализирани кадри, публикувани наскоро, показват, че руските сили са напреднали по улица в северната част на града и в мина „Централна", която е в югозападната част. Имало е руски нападения също така северно, източно и западно от Торецк. Говорител на украинска бригада, действаща в това направление, заяви, цитиран от ISW, че руските сили са загубили над 15 000 войници, убити в боеве, от средата на юли 2024 г. Той изчислява, че руските сили са понесли общо над 50 000 жертви в Торецкото направление - т.е. тук се включват тежко ранени, изчезнали и пленени.

(КАРТА) За Новопавловското направление, което е южно на Покровското, има потвърдени данни, че руските сили наскоро са напреднали северно от Андреевка, т.е. западно от Курахово.

(КАРТА) Руският напредък в западната част на Запорожка област също е факт - има незначително движение на силите на Путин северно от Жеребянки, което е северозападно от Работино в Ореховското направление. Работино беше точката, до която стигна неуспешната украинска контраофанзива през 2023 г. На 27 и 28 март руските сили са атакували северозападно от Работино в близост до Камянско, Лобково, Мало Щербаки, Щербаки и Нестерянка. Говорителят на украинските Южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин заяви вчера, че руските сили в запорожкия сектор - т.е. Ореховското направление и при Гуляйполе - значително са увеличили нападенията с използване на малки групи пехота през последните няколко дни. Украинският военен наблюдател Константин Машовец вече заяви, че Русия е съсредоточила 70 000 до 72 000 войници, до 320 танка и до 725 бронирани машини в западната част на Запорожка област, както писахме в обзора за Украйна вчера.

"Два майора" твърди, без да е потвърдено, че в Харковска област руснаците превзели селището Красно Перво, разположено на десния бряг на река Оскол. "В подобни действия на нашите войски се вижда стремежът да се придвижат на северозапад по близкия тил на противника и да го отрежат от границата във Валуйското направление на Белгородския участък от юг", анализира каналът.

Украинският Telegram канал "Офицер+", създаден и поддържан от лейтенант с позивна "Алекс", обръща внимание на Покровското направление. По думите му от тази сутрин, "врагът най-вероятно изпитва недостиг на личен състав в определени райони и селища, защото в териториите, които реално контролира, на някои позиции, в някои дори села (къщи), няма вражеска пехота, която би трябвало да се е окопала на тези линии. Понякога поради това е било възможно успешно да се провеждат прочиствания и да се заемат позиции".

Лейтенантът говори и за Сиверското направление, където руснаците, по думите му, се опитвали да се промъкнат към Григоровка. "По принцип подобни опити не са нови, те се опитват да направят това от половин година, ако не и повече. Също така в Сиверското направление има постоянно напрежение в района на Вийимка - няма да пропуснат възможността да развият успех в направлението, защото при настъпление там, плюс при реален контрол на Белогоровските височини, Сиверск ще бъде в доста трудно положение", анализира "Офицер+".

През изминалата нощ Военновъздушните сили на Украйна са свалили общо 163 дрона – 94 с помощта на ПВО и мобилни огневи групи и 69 чрез електронно заглушаване. Руснаците са атакували общо със 172 безпилотни машини, което означава, че 9 от тях са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана. „От руската атака са засегнати Днепропетровска, Харковска и Сумска област“, съобщиха от ВВС на Украйна.

Руското военно министерство пък обяви, че през изминалата нощ са свалени само три украински дрона – всички над Белгородска област.

