Украйна е нанесла колосални щети на руската енергетика, но те са капка в морето (ВИДЕО, СНИМКИ)

Украинските атаки срещу руския енергиен сектор от септември 2024 г. до февруари 2025 г. (за 6 месеца) са причинили щети за около 60 млрд. рубли, което се равнява на 658 милиона долара. Това изчисляват съвместно Радио „Свобода“, украинският проект Frontelligence Insight и група доброволци, които са анализирали повече от сто сателитни снимки. Има и оценки, които достигат до 80 млрд. рубли стойност на нанесените щети - или 952 млн. щатски долара. През същия период десетки руски военни съоръжения са били повредени или напълно унищожени.

В поне 67 от 100 случая украинските удари са били успешни, а в другите 33 случая резултатът от атаките остава неизвестен или е невъзможно да се докаже участието на Украйна.

Торопец и Тихорецк: загубите на Русия в ключовите обекти

Най-големият брой успешни удари по цели на територията на Русия е регистриран през ноември 2024 г., става ясно от анализа на база на геолокализация. Действителният брой на въздействията за посочения период може да е по-голям, отбелязват авторите.

Украинските дронове и ракети най-често поразяват цели на разстояние 100-150 км, като ударите на разстояние 150-200 км и 50-100 км са малко по-малко. Това предполага, че повечето атаки са насочени към райони в близост до границата или фронтовата линия.

През септември пък е имало директни удари по някои от най-големите руски складове за боеприпаси в западните региони - ключови запаси, които поддържат военната машина на Владимир Путин от 2022 г. насам. По-специално, става дума за стратегическите складове в Торопец и Тихорецк. Само унищожаването на депото в Торопец се оценява на загуба на 30 000 до 160 000 тона боеприпаси, което нанася осезаем удар върху руската логистика и фронтовите вериги за доставки.

Тихорецкият склад за боеприпаси се превръща в ключов център за съхранение на севернокорейски артилерийски снаряди от 2023 г. нататък. Инфраструктурата му, подобно на повечето големи складове за боеприпаси от съветската епоха, е специално проектирана с железопътна връзка: Украинският Генщаб потвърди: Унищожени са 2000 тона руски боеприпаси (САТЕЛИТНИ СНИМКИ).

Украйна се справя все по-добре, но и руснаците се адаптират

Разузнавателните данни и времето за реакция са се подобрили значително в сравнение с предходните години. Например Украйна удари площадката за съхранение и изстрелване на дронове "Шахед" край град Орел малко след откриването ѝ през декември 2024 г. Изграждането на площадката започна през август същата година и беше завършено именно през декември.

Анализът на оценката на щетите показва, че повече от половината от регистрираните удари по военни съоръжения и инфраструктура са причинили умерени или слаби щети. Един от вероятните фактори, както предполага разследващият екип, е сравнително малкият размер на бойните глави на някои украински дронове, използвани при тези атаки.

Към 2024 г. руските сили все пак са много по-адаптирани, отколкото през 2022 г., когато са предполагали, че Украйна има малък капацитет за нанасяне на удари извън обсега на артилерията.

Петролни резервоари: Русия не успява да ги ремонтира след атаките

Що се отнася до унищожаването и повреждането на петролна и енергийна инфраструктура, например петролни резервоари, украинските удари през последните шест месеца са унищожили 50 резервоара и са повредили други 47. Тази година атака срещу Астраханския газопреработвателен завод извежда от строя преработвателна единица, което може да струва на завода до 40 млрд. рубли.

В повечето случаи както унищожените резервоари, така и видимо повредените складови съоръжения никога не са били ремонтирани след атаките. Единственото изключение е цистерна, повредена при нападението на пристанище Уст-Луга в Ленинградска област през януари. Покривът на резервоара RVS-30 000, който е претърпял незначителни щети, е бил ремонтиран в рамките на един месец.

Най-големият удар

Най-големият удар е нанесен по петролната база във Феодосия, на анексирания полуостров Крим, на 7 октомври 2024 г. Унищожени са 11 цистерни с вместимост 69 хил. куб. м, като загубите възлизат на 37,5 млн. долара.

"Ако считаме всички повредени складови помещения - с изключение на възстановеното - за унищожени, общите щети се увеличават значително според нашите изчисления. Експертите предполагат, че атаките срещу рафинериите, а не ударите по петролните складове, нанасят най-големи щети на икономиката", пишат от Frontelligence Insight и Радио "Свобода".

"Въз основа на нашите изчисления - горната граница на преките щети за руската икономика от украинските удари през периода се оценява на консервативната сума от 658 млн. долара. Въпреки това общите приходи на Русия от износ на петрол през 2024 г. се оценяват от Международната агенция по енергетика на 189 млрд. долара", пишат разследващите. Тук отново се повдига въпросът за ефективността на санкциите и доколко строг е контролът във връзка със заобикалянето им от страна на Москва.

"Въпреки че броят на украинските удари през тези шест месеца не е достатъчен, за да обърне хода на войната в полза на Украйна, честотата и успеваемостта на ударите са много по-високи, отколкото през 2022 г. и 2023 г.", констатират авторите на доклада.

