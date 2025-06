"Най-лошото нещо": Фон дер Лайен осъди атаката в Грац (ВИДЕО)

"Бях съкрушена от новината тази сутрин. Смъртта на невинни деца е най-лошото нещо, което може да се случи на едно семейство или общност", каза по време на пресконференция председателят на Европейската комисия Урсул фон дер Лайен във връзка с атаката в австрийския град Грац. Припомняме, че в австрийския град Грац днес имаше стрелба в училище. Вследствие на стрелбата загинаха не по-малко от осем души. По данни на полицията са убити седем ученици и един учител.

"Днес мислите ми са със семействата на загиналите, ранените и техните приятели и роднини. Училищата са символи на надеждата, бъдещето и младостта. Просто е непоносимо, когато се превърнат в места на насилие и смърт. Днес скърбя заедно с Австрия", коментира председателят на Европейската комисия.

Фон дер Лайен благодари на службите за спешна помощ и на всички, които оказват помощ през тези трудни часове.

