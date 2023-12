Най-мащабната руска ракетна атака срещу Украйна: Подробности (ВИДЕО)

В началото на есента на 2022 година имаше руска ракетна атака срещу Украйна със 120 ракети.

От тези 158 ракети и дронове, 36 са камикадзе-дронове клас "Шахед". Те са изстреляни като първа вълна, за да разкрият позициите на пусковите установки на украинската ПВО. След това идват 18 руски стратегически бомбардировача Ту-95М, които изстрелват поне 90 крилати ракети Х-101/Х-555/Х-55. Всички те са по-стари модели и във възможностите на украинската ПВО да ги сваля. От данните на генерал Залужни се вижда, че при сегашната атака са свалени само ракети от тези три вида.

Не така обаче стоят нещата с движещите се по балистична тракетория Х-22/Х-32. Изстреляни са общо 8 такива ракети, от двата модела – от бомбардировачи Ту-22М3. Обстрелът е по северните райони на Украйна, както и Киев. Говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат вече коментира, че ПВО на страната не може да се справя с такива ракети, предаде УНИАН.

За капак, като финал на атаката са изстреляни 5 ракети "Кинжал" - от самолети МиГ31К. Отделно са изстреляни 4 протирадиолокационни ракети Х-31П и една Х-59.

Същевременно руснаците удариха Харков с ракети от модифицирани установки С-300. Общо са изстреляни най-малко 14 ракети, летяли по балистичната траектория - С-300/С-400/"Искандер-М" от окупирания Крим, от Курска и Белгородска области на Русия.

Жервите дотук - 12 загинали и 76 ранени в цяла Украйна, като най-много засега са убитите в Днипро (Днепропетровск) - 5. Ако обаче не беше украинската ПВО, щеше да е далеч по-страшно - припомняме, че само с една ракета пак в Днипро преди около година, попаднала в жилищен блок, бяха убити потвърдено 45 души, а 20 се водят безследно изчезнали: Преустановиха спасителната операция в Днепър

Governor of Dnipropetrovsk Oblast Serhiy Lysak said that the amount of victims has risen to 5, over 20 are wounded. Search and rescue operations are still ongoing as there might still be people under the rubble. pic.twitter.com/t2YC1RScKW