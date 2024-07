На куц крак и без патерици, но в Украйна заради Путин: Руските войници днес (ВИДЕО)

Руските военни жертви в Украйна са стотици хиляди. Доста често в рамките на точно тази новина периодично излизат нови и нови данни – в числа. Но нещо, което хората рядко си дават сметка, е какво точно включва понятието "жертви".

Във военната терминология на НАТО под "жертви" не се разбира само убити – това са още изчезнали по време на операция, както и толкова тежко ранени войници, че повече не могат да се бият на фронта.

Тежко ранен – Путин го разбира различно

"Руските войници все още се изпращат да се бият в Украйна със счупени крака, въпреки протестите на руски военни блогъри. Междувременно на ранени руски войници, които са записали видео по темата миналата седмица, са им взети патериците или са изпратени в лагер за мъчения". Това пише един от популярните профили в Twitter, следящи войната в Украйна в детайли: Воюват до смърт: Русия изпраща обратно на фронта ранените, не ѝ се занимава да ги лекува (СНИМКА)

За лагерите за мъчения по-подробни данни даде руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA. Пример номер едно е Зайцево, Луганска област – през 2023 година около 300 руски наборници, отказали да се бият в Украйна, бяха задържани в мазе-лагер точно там. Общо ASTRA идентифицира 15 такива лагера, като Зайцево – и публикува имена на изчезнали руски войници, за които се подозира, че се намират на места като Зайцево, понеже отказват да се бият в Украйна за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин:

Сега темата със сериозно ранените, но въпреки това връщани да се бият в Украйна руски войници вече става по-широко достояние. Руският военен блогър Анастасия Кашеварова (името е на канал в Телеграм, известен с руската пропаганда), коментира, че след излизането на въпросното видео с 50 ранени руски войници, оповестяващи съдбата си, са постъпили множество подобни сигнали, главно от наборници от Самара. "Това е отношението към руските мъже. Трябва не само да воюваш с врага, но и да опазваш своите – те те пазят. Спете си спокойно – той ще ви защитава само на един крак, докато вие не можете да сложите даже униформа, за да решите проблемите в организацията", възмущава се Кашеварова по адрес на руските власти (пълна хронология, в отговори към първоначалната публикация, включително с препратки най-долу, 15-ти пост – ТУК). А говорещият в долното видео, заради което темата стана достояние в руското пространство в Телеграм, според Кашеварова е наказан по-сурово – пратен е в Зайцево:

Кашеварова пише, че имало взети мерки и уж командирите на по-ниско ниво спазили указанията да не пращат ранени на бой, но за кратко – скоро практиката пак продължила, защото ужасните руски загуби в Украйна налагат да се търси ново и ново пушечно месо, а това не е толкова лесно. Руският телеграм канал твърди, че роднини на такива ранени войници са казали, че на военните са им взети телефоните и дори патериците и явно това се прави, защото ги връщат на първа линия на фронта:

Руснаците умират в Украйна за тъпи лъжи

Междувременно, украинският журналист Денис Казански публикува кратко видео, показващо как кметът на руския град Моршанск Алексей Банников обяснява на сестрата на загинал в Украйна руски военен защо брат ѝ се е простил с живота си. Обяснението е потресаващо – за да можело в Моршанск да си довършели недовършен мост, да се направи крайбрежна алея в града, да има нови спортни площадки и руските деца да почиват в лагери. Как точно Украйна пречи на Моршанск да си построи мост, крайбрежна алея и площадки – няма обяснение, но Банников веднага обяви, че думите му били извадени от контекст. За сметка на това The Economist изчисли, че убитите руски войници в Украйна са далеч повече, отколкото са били убити по времето на всички войни на СССР и Руската федерация от Втората световна война насам:

