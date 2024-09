НАТО осъди нарушаването на въздушното пространство на Латвия и Румъния от руски дронове

НАТО осъди нарушаването на румънското и латвийското въздушно пространство от страна на Русия.

Заместник-генералният секретар на Алианса и бивш първи дипломат на Румъния Мирча Джоана заяви в профила си в X: „Въпреки че не разполагаме с информация, която да сочи умишлено нападение от страна на Русия срещу съюзници, тези действия са безотговорни и потенциално опасни“.

Латвийските военни по подобен начин заявиха, че няма данни Москва или Минск умишлено да са изпратили дрон в страната.

Припомняме, че в Румъния издирват руски боен дрон, който е прелетял в страната на 7 срещу 8 септември. Руски дрон се е разбил и в Латвия. Той е прелетял през Беларус. Разследването продължава. В Полша също се издирва дрон, изстрелян от Русия, който се разби наскоро.

Още: Руски дрон, изстрелян от Беларус, се е разбил в Латвия

Един дрон е навлязъл на румънска територия рано в неделя, когато Москва е нанесла удари по „граждански цели и пристанищна инфраструктура“ отвъд Дунав в Украйна, съобщи румънското министерство на отбраната, цитирано от БГНЕС. Букурещ е разположил военни самолети F-16 за наблюдение на въздушното си пространство и е изпратил текстови предупреждения до жителите на два източни региона. Нямаше незабавни съобщения за жертви или щети.

По-късно министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс заяви, че руски дрон е паднал предишния ден близо до град Резекне.

Според беларуската мониторингова група "Беларуски хаджун" вероятно става дума за ирански дрон клас "Шахед".

Gayun: Russian drone that crashed in Latvia could be a Shahed



On September 7, at about six in the morning, a kamikaze drone was spotted in Belarus. It was flying near Novogrudok.



Later, the drone disappeared, but according to preliminary data, it was moving north. pic.twitter.com/drl0pk2me8