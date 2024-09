Наводненията в Европа взимат жертви (ВИДЕО)

Проливните дъждове причиниха наводнения в редица държави в Европа. Няколко души са загинали.

През почивните дни над Централна и Източна Европа премина бурята "Борис", който предизвика силни дъждове.

Flood disaster in Głuchołazy, Poland. It is called the worst disaster in 100 years.



