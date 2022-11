Не е ваша работа: Лавров си изпусна нервите на срещата на ОДКС (ВИДЕО)

Дипломат № 1 на Руската федерация би трябвало отдавна да е свикнал как протичат тези снимки и че репортерите подсказват на политиците къде е по-добре да застанат, така че всички да се виждат ясно.

На видеото се вижда как един от снимащите моли дипломат на втория ред да направи крачка вдясно и човекът веднага се съобразява със съвета. В този момент обаче кой знае защо стоящият отпред Лавров, за когото това дори не се отнася, без всякаква видима причина избухва във възмущение.

„Вашата работа е да снимате, а не да ни казвате какво да правим“, излиза от себе си Лавров, макар да не сваля усмивката от лицето си. Сконфузени, стоящите около него дипломати се опитват да загладят нещата.

Всъщност напоследък Лавров го съпътстват неудачи. Последният случай бе отказът на Полша да му издаде виза за участие в срещата на Организацията за сигурност и сътрудничество (ОССЕ) на 1-2 декември. Това стана причина Кремъл да изпрати гневно писмо в отговор. Малко по-рано Лавров отнесе и доста иронични коментари в социалните мрежи по повод престоя си на Бали на срещата на върха на Г-20, когато отрече да е постъпвал в болница независимо от твърденията на няколко официални индонезийски източници.

Lavrov has a 📷 session. He's being rude to the photographer and smiles.



Meanwhile rocket strikes in 🇺🇦 killed a girl who was only 17.



Last night a maternity home in Vilniansk, Zaporizhzhia region was shelled. A 2 day old baby was killed.



What is wrong with this world. pic.twitter.com/zo3DoHZwj9