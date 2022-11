Кремъл бесен: Полша отказа да издаде виза на Лавров за срещата на ОССЕ

От своя страна полски медии информират, че говорителят на полското външно министерство Лукаш Ясина е отговорил утвърдително на въпрос на АФП дали на Москва е отказан достъп до декемврийската среща на ОССЕ, на която Русия е член.

Съобщава се, че на цялата руска делегация са отказани визи.

ОЩЕ: Лавров с Apple Watch и тениска на хомосексуален художник: Интернет се смее, а Захарова скача в защита

Тази година Полша е ротационен председател на ОССЕ и ще бъде домакин на годишната конференция в град Лодз в началото на декември.

Warsaw has decided to bar the entry of the Russian foreign minister Sergey Lavrov to #Poland for the OSCE ministerial meeting in Lodz on 1-2 Dec. #Russia has responded with a furious letter to OSCE. #Ukraine