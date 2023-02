Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна

Интервюто е буквално формат "блиц" и е взето от политолога Алексей Чеснаков, директор на Центъра за текуща политика. То е публикувано в Телеграм канала му. Чеснаков е работил като зам.-директор по вътрешната политика на администрацията на Путин в периода 2001 - 2008 година и зам.-главен секретар на "Единна Русия", партията на Путин, в периода 2012 - 2013 година.

Отговорът на Сурков е поредно доказателство, че Владимир Путин никога не се е стремял към истински мир в Донбас и Украйна. Сурков е считан за т.нар. сив кардинал на Путин – той е бил негов съветник от септември, 2013 година до януари, 2020 година. Официално Сурков отговаря за социално-икономическата сфера, но е публична тайна, че неговата специална задача е била отношенията с Украйна. По време на Майдана през 2014 година Сурков на няколко пъти е на срещи с украинския президент Виктор Янукович в Киев – Янукович е считан за машата на Путин в Украйна и в крайна сметка беше принуден да сдаде поста заради големите протести, след като отказа да подпише споразумение за асоциирано членство на Украйна в ЕС. Украинската прокуратура счита, че Сурков е бил на среща с Янукович, за да се осведоми за организацията на Майдана, има ли и какво финансиране на протестите. А бившият ръководител на украинската ДАНС Валентин Наливайченко коментира, че Сурков е бил организаторът на провокацията със стрелба от снайперисти на Майдана, при която загинаха над 30 души. Репортаж на Deutsche Welle за тогавашните събития сочи, че не подчинените на Янукович специални части "Беркут" са стреляли.

Минските споразумения са опитите с посредничеството на Франция и Германия да бъде спряна войната в Донбас, която избухна именно след Майдана. Те са две на брой, като второто се състои от пакет от мерки, включително прекратяване на огъня, изтегляне на тежки оръжия от фронтовата линия, освобождаване на военнопленници, конституционна реформа в Украйна, предоставяща самоуправление на определени райони на Донбас. Всички страни по тях официално казват, че точно Минските споразумения следва да са основа на истински мирен договор. Признанието на Сурков обаче е поредното доказателство, че Путин изобщо не е имал намерение да работи за мир.

ОЩЕ: Разсекретиха последния разговор на Макрон с Путин точно преди войната

Vladislav Surkov, Putin's former aide and architect of the hybrid war in Donbas, stated that the Minsk agreements were originally prepared as unimplementable.



Putin cited the failure to implement the Minsk agreements as one of the reasons for the full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/9vMXdBwRvz