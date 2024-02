"Недоволството се засилва": Фермери разпиляха украинско зърно по границите

Още: Заради украинската помощ: Зърнопроизводители на ефективен протест

Инцидентът е станал сутринта на 11 февруари в близост до граничния пункт Ягодин-Дорогуск, където протестират полските фермери, съобщава RMF24. Говорителката на полицията в Хелм Ева Чиж заяви, че три камиона, управлявани от украински граждани, са влезли в Полша, след като са преминали през митнически процедури. Протестиращите са им попречили да преминат и са отворили полуремаркетата.

Polish farmers are trying to dump grain from Ukrainian trucks standing at the blocked border. Since a couple of days, Polish farmers have restarted protests at the border, blocking several checkpoints leading ot mass queues. pic.twitter.com/OmeRkdkyZL