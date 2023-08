Неспокоен летен сезон: В Крим стреляха с гранатомет и гранати (ВИДЕО и СНИМКИ)

От руските пропагандни канали смятат, че това е направено от украинска диверсионна група, опитала се да издигне на брега украинското знаме в чест на днешния Ден на независимостта, който се отбелязва в Украйна. Посочва се, че с моторна лодка разстоянието от Очаков се изминава за 3-4 часа.

A video of the operation in Crimea shared by the GUR.



😙 https://t.co/y7lG09sGsV pic.twitter.com/5pwTzTIkVr