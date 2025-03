Невиждани порои наводниха Пиза и Флоренция, земята около Неапол се тресе (ВИДЕО)

Невиждани дъждове удариха Северна Италия. Най-тежко асегнати са градовете Флоренция и Пиза. Пороен дъжд предизвика свлачища в части от Тоскана и Емилия-Романя. Там се очаква валежите и утре да продължат. Местните спасителни и здравни служби са в повишена готовност, обяви президентът на Тоскана и и посъветва жителите да проявяват "най-голямо внимание и предпазливост". За щастие за момента няма данни за пострадали, но стотици хора са били евакуирани.

Свлачища се активираха в Болоня. Засега няма съобщения за жертви и градът каза, че най-лошото от наводнението е преминало до средата на сутринта в петък. Четиричленно семейство е било спасено от свлачище в Бадия Праталия, Тоскана в четвъртък вечерта, според местни медии. Мостовете са затворени за движение, а армията поставя прегради, за да ограничи преминаването по тях

Terrible floods due to extreme rainfall in Sesto Fiorentino of Tuscany region, Italy 🇮🇹 (14.03.2025) pic.twitter.com/7jx2cGaeR1