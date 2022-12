Нидерландия отпуска 2,5 млрд. евро за Украйна през 2023, Естония с нова помощ

Все още не е известно за какво точно ще бъдат изразходвани парите, което ще се определи от нуждите на правителството в Киев, съобщи местното издание NLtimes.nl.

The #Netherlands will allocate 2.5bn euros for assistance to #Ukraine next year. This was announced by Prime Minister Mark #Rutte after a telephone conversation with President #Zelenskyy. pic.twitter.com/RyFW44aFnU