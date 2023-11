"Няма да им играем по свирката": Партията на Орбан с билбордове срещу ЕК (СНИМКА)

Така Фон дер Лайен за първи път стана мишена в рекламна кампания на Будапеща, подобна на тази, която бе насочена към нейния предшественик през 2019 г., което предизвика тогава бурна реакция в Брюксел, пише Reuters.

Надписът гласи: "Няма да играем по тяхната свирка".

The ruling party in #Hungary has placed a billboard stating 'We don't dance to their tune.'



It depicts the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, alongside Alex #Soros, the son of the liberal financier of Hungarian descent, George Soros, Reuters reported. pic.twitter.com/cHgt2rEE2f