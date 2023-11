ЕК препоръча да започнат преговори с Украйна и Молдова за членство в ЕС, Грузия - статут на кандидат

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира че Украйна е изпълнила повече от 90% от препоръките, отправени от ЕК. От комисията обаче поставиха условие за официално начало на преговорите да бъдат изпълнени още някои критерии, включително в областта на борбата срещу корупцията.

„Основният напредък беше постигнат в конституционната реформа, реформата в областта на правосъдието, в избора на Висшия съвет на правосъдието, в антикорупционните процеси, борбата с прането на пари, имаше важни мерки за ограничаване на влиянието на олигарсите върху обществен живот, нов закон за медиите, напредък по отношение на националните малцинства. Реформите, които остават, продължават да се изпълняват и това е добре“, каза Фон дер Лайен.

Сред част от критериите (но не всички), които все още трябва да бъдат изпълнени, в доклада на ЕК доклад се посочва:

