Норвегия задържа кораб с руснаци заради същия повреден кабел от случая "Вежен"

Норвегия е задържала кораба Silver Dania по подозрение, че е участвал в повреждането на същия оптичен кабел в Балтийско море, заради който преди дни българският плавателен съд "Вежен" беше спрян от шведските власти. Става въпрос за кабела за пренос на данни между Латвия и Швеция - сега и Silver Dania е заподозрян за участие в щетите заедно с плаващия под малтийски флаг "Вежен" и още два кораба, става ясно от публикация на норвежкото издание Dagbladet.

Още: Вълни са повредили котвата на "Вежен": БМФ отвърна със снимки на подозренията за саботаж

Екипажът на задържания плавателен съд е съставен от руснаци. Норвежката полиция заяви, че е спряла Silver Dania въз основа на правно искане от Латвия и съдебна заповед. Корабът е регистриран в Норвегия и е собственост на норвежка компания. Silver Dania плава между руските градове Санкт Петербург и Мурманск.

