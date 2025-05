Нощен въздушен ужас: Киев и Николаев в пламъци, Украйна атакува руско летище и завод за ракети (ВИДЕО)

За втора поредна нощ, Русия и Украйна си размениха жестоки въздушни удари – атаки с дронове и с ракети. Има загинали и ранени хора, има и загинали, както и сериозни разрушения. А че такава мащабна руска въздушна атака предстои предупредиха редица мониторингови канали в социалните мрежи късно снощи, с известия, че 8 руски стратегически бомбардировача Ту-95 са излетели от летището в Оленя, както и че два руски ракетоносеца са навлезли в Черно море.

Според украинската спешна служба, в Киевска област за загинали 4 души и още 16 са ранени, сред които и 3 деца. На поне 5-6 места са избухнали пожари – в различни села, като има разрушени 11 сгради, над половината от които частни къщи, както и 2 складови помещения:

В самия Киев има 9 ранени, като трима от тях са потърсили медицинска помощ. В три квартала на украинската столица има щети – в Голосеевски район е избухнал пожар и има щети по жилищен блок, тъй като е засегната газова тръба. В район „Днипро“ двуетажна сграда е претърпяла щети, а в Шевченковски район е ударена многоетажна жилищна сграда.

Още: Киев е опожарен след руски комбиниран въздушен удар (ВИДЕО)

Footage of a Russian Shahed attack drone impacting and exploding near the entrance of a Ukrainian parking garage tonight. pic.twitter.com/vTuroK11Ou

В Николаев също има сериозни щети – петежана жилищна сграда е уцелена и е избухнал пожар. Дотук е открит 1 загинал – възрастен мъж, ранени са още 5 души, извадени от отломките са 2 жени, като едната е приета в болница в тежко състояние. Общо 210 души са евакуирани, на място работят 45 пожарникари и спасители с 9 единици специализирана техника:

В Черниговска област, с ракети и дронове са ударени складове, като 15 пожарникари и 4 единици спасителна техника гасят пламъците. Най-големият пожар там е на площ от 1000 квадртатни метра, изгорял е склад с въглища:

В Тернопол, след удар с ракети с морско базиране „Калибър“ има щети по промишлено предприятие, избухнал е пожар на площ от 1000 квадратни метра, съобщава УНИАН, но не уточнява какво точно е предприятието.

Междувременно, руското военно министерство съобщи за 95 свалени дрона между 20:00 часа на 24 май и 0:00 часа на 25 май, като 30 от тях са свалени над Брянска област, 20 – над Белгородска, 17 – над Курска, 16 – над Орловска, а 2 – над Московска област. Само че кметът на Москва Сергей Собянин публикува общо 6 съобщения в официалния си канал в Телеграм, в които казва, че са свалени общо 12 дрона, като за 10 от машините информацията се появи след полунощ. Собянин посочва, че има паднали отломки и „на място“ работят съответните служби.

В Твер е атакувано местното летище „Мигалово“, което се използва и от руските военновъздушни сили (ВВС). За атаката потвърди губернаторът на Тверска област Игор Руденя в канала си в Телеграм, като в две съобщения той казва, че са свалени общо 8 дрона, нямало жертви и разрушения.

Според публични данни, на летището е дислоциран 196-ти военнотранспортен авиационен полк на руските ВВС, който от своя страна е част от 12-та гвардейска военнотранспортна авиационна дивизия Минск. Освен това, там е разположен и дъщерната компания на руското военно министерство „224 полетен отряд“, която влезе в списъка със санкции на САЩ защото транспортира членове на ЧВК Вагнер и оборудване за наемниците, като 41 самолета на компанията са в американския санкционен списък. Санкции има и от ЕС, Великобритания и Украйна:

Снощи отново имаше въздушна сирена и атака в района на град Елец – за трета поредна нощ. Там цел е предприятието „Енергия“. Вече се появиха сателитни снимки с висока резолюция, които показват, че украинските атаки срещу предприятието са донесли успех – поразена е сграда, в която се произвеждат руски балистични ракети „Искандер“ и управляеми авиационни бомби (КАБ):

Още: Пореден руски завод е в пламъци след украинска атака с дронове (СНИМКА)

High-resolution satellite imagery from @planet shows the aftermath of a strike overnight on the Energia JSC facility in Yelets, Russia.



The site, which reportedly produces batteries for Iskander missiles and glide bombs, sustained visibly significant damage. pic.twitter.com/FLJYil9DmT