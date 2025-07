Пренареждане на украинската власт: Зеленски номинира нов премиер, военният министър също може да бъде сменен

Украинският президент Володимир Зеленски предложи първият вицепремиер на Украйна - министърът на икономиката Юлия Свириденко - да оглави украинското правителство и да смени на поста досегашния премиер Денис Шмигал. Държавният глава обяви начало на "трансформиране" на системата на изпълнителната власт в страната. Предложението му е свързано с това Свириденко, която участваше активно в преговорите със САЩ за редкоземните минерали, да "обнови значително" работата на правителството.

Още: Путин директно казал на Тръмп, че ще завзема още земи, САЩ може да реагират с далекобойни оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Обсъдихме и конкретни мерки, които биха могли да засилят икономическия потенциал на Украйна, да разширят програмите за подпомагане на украинците и да увеличат собственото ни производство на оръжие. За тази цел започваме да трансформираме системата на изпълнителната власт в Украйна", написа на 14 юли в социалните мрежи Зеленски.

Президентът на Украйна очаква новото правителство да представи плана си за действие в близко бъдеще.

Зеленски не е назначил Свириденко - съгласно Конституцията на Украйна парламентът назначава правителството.

По време на срещата със Свириденко е бил представен доклад за изпълнението на споразуменията с европейските и американските партньори за подкрепа на Украйна, които бяха постигнати в рамките на неотдавнашната конференция за възстановяването на страната в Рим: Нов план "Маршал": Съюзниците с мащабен фонд за възстановяване на Украйна, но той е капка в морето (ВИДЕО).

Зеленски добави: "Трябва да приложим възможно най-бързо всичко, което може да подкрепи стабилността на нашата държава и общество".

На 17 юни народният представител от фракцията "Глас" Ярослав Железняк отбеляза, че ще бъде подадена оставката на настоящия министър-председател Денис Шмигал. Депутатът добави, че правителството на Шмигал "губи все повече и повече подкрепа", припомня УНИАН.

Още: В САЩ говорят за поток от оръжия към Украйна: Зеленски готви нещо голямо

На 13 юли Зеленски проведе важен разговор с Шмигал, по време на който са обсъдили "стратегическите стъпки" за осъществяване на тези промени. Според президента трансформацията ще засегне и сектора на отбраната. Той смята, че е необходимо "значително да се намалят некритичните държавни разходи".

Зеленски заяви, че ако реши да назначи настоящия украински министър на отбраната Рустем Умеров за посланик на Украйна в САЩ вместо Оксана Маркарова, това ще доведе до сериозни промени в Министерския съвет на страната. Именно това са последните спекулации в украинското медийно пространство.

Очаква се министър-председателят Денис Шмигал да стане новият министър на отбраната на мястото на Умеров.

Ukraine is heading for a major government shake-up: Prime Minister Denys Shmyhal is expected to become the new Defense Minister, replacing Rustem Umerov, who is set to take up the post of ambassador to the U.S., according to MP Yaroslav Zhelezniak. Education Minister Oksen… pic.twitter.com/E31lNGzcaC