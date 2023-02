Нов рекорд от убити за ден руснаци в Украйна според украинските данни (ВИДЕО)

2800 убити руснаци за 3 дни: Шойгу се хвали с напредък в Украйна (ВИДЕО)

Според изявление на говорителя на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати пред 24-часовия украински телемаратон, за изминалото денонощие са се състояли рекордните 54 схватки между украинската и руската армия при Бахмут. Черевати е категоричен, че логистиката за Бахмут, с която се доставят боеприпаси, оборудване, храна и вода, както и се изнасят ранени, продължава да работи т.е. руснаците не могат още да извършат оперативно обкръжение на града. Руските сили атакуват Бахмут от втората половина на юни, 2022 година насам.

The 72th mechanized together with the 55th Artillery Brigade ended the contract of this Russian equipment. pic.twitter.com/XeZYbEWn6x — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2023

(КАРТА) В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия е посочено, че са удържани украинските позиции от юг на Бахмут (Ивановско, на 5-6 километра югозапад-запад) и от север Красна Хора (4-5 километра от самия Бахмут). Удържането на южната позиция позволява на украинците да ползват магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, а от север украинската армия пази пътищата към Славянск, най-вече Е40, макар че в руските телеграм канали постоянно има твърдения, че руската артилерия вече "има огневи контрол" по участъци от въпросните два пътя. Засега изглежда от юг има стабилизиране на фронта и руснаците не могат да окажат повече натиск, а и в самия Бахмут няма опасни руски позиции, макар че продължават опитите за руски атаки с по-малки щурмови групи.

Ukrainian BMP on the outskirts of Bakhmut, trying to remove Wagner forces from the private sectors. pic.twitter.com/PxVEN4Zh75 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2023

(КАРТА) От север обаче натискът към Красна Хора е от три страни, като телеграм канали на ЧВК Вагнер постоянно говорят как украинците са почти обкръжени. Има и твърдения в украински канали, че скоро може да се наложи тази позиция да бъде изоставена. Актуалните за момента данни са, че в селцето има жестоки улични боеве.

Руският натиск към Авдеевка на практика липсва. Там ситуацията е под тотален украински контрол, като дори в Маринка все още руските сили не могат да мръднат повече от това, което и до момента са овладели – позиции до центъра на градчето. Потвърждение на това положение има в дневния обзор на руския телеграм канал "Рибар". Видеокадри, които са геолокализирани, показват голямо руско поражение в направлението към Авдеевка – 8 унищожени бронирани машини на пехотата, 3 танка и поне 25 убити руски войници.

You see news from Bakhmut everyday. You’ve heard about Vuhledar recently.



And you still wait news about Russian future big advance? Well, it already started.



What have you heard about enemy advance near Avdiivka? Let’s take a look👇🧶 pic.twitter.com/VFZT5XBkyo — Kriegsforscher (@OSINTua) February 10, 2023

Ситуацията и при Угледар (Въгледар, Вухледар) е подобна, като продължават да излизат видеа за разбити руски колони с тежка военна техника. Вече е пределно ясно, че руснаците опитват да обкръжат града, при това заобикаляйки в околовръст от 25-30 километра, но нямат никакъв успех в прилагането на тази тактика.

Joint work of the 72nd mechanized and 55th artillery brigades. Vuhledar direction, good quality video. pic.twitter.com/LtpglgASU3 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 10, 2023

(КАРТА) В Луганска област най-тежки са боевете при Кремена. Там точката на кипене е Диброва, на 5 километра юг-югозапад от Кремена. Руснаците атакуват украинските позиции в месността и от север, и от юг, където има големи гористи масиви и текат жестоки партизански боеве. Реално някакво голямо превъзходство на някоя от страните още няма.

Heavy fighting around Kreminna is ongoing. North of Dibrova, fighting is extremely heavy right now. Russian VDV units are trying to force a breaktrough towards Yampolivka. pic.twitter.com/PksqWeatQa — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2023

(КАРТА) В дневния си обзор руското военно министерство заявява, че руските сили са превзели Дворичина (47 километра северозападно от Сватово). Такива данни има и от украински източник, който предупреждава, че украинската армия трябва да внимава за направлението към Купянск, Харковска област. Градът беше освободен от украинците при светкавичната контраофанзива от септември, 2022 година. Дворичина се намира на кръстопътя между магистрала Р79, която на югозапад води до Купянск, и магистрала Т2114, която на северозапад води до Велики Бурлук. А че украинците изобщо нямат намерение да отстъпват в това направление, както и в Луганска област, се вижда от две кратки видеа на украински части, строени при бронирани машини, включително британски FV103.

контрнаступление под Кременной начато.

Слава ВСУ pic.twitter.com/SGJtVnXLDz — Джавелин Байрактарович Хаймарс ꑭ (@d_hajmars) February 10, 2023

British BMP FV103 are lining up and are ready.



The question is, is Russia too? 😘 pic.twitter.com/oJQfWYS1gZ — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2023

Предвид вчерашния 14-ти масиран руски ракетен обстрел срещу украинска инфраструктура, един от блоковете на АЕЦ Хмелницки е спрян, а е АЕЦ Ровно е ограничила мощността заради поразени далекопроводи.

