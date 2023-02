ВИДЕО: Над 1000 убити руснаци в Украйна за ден, рускини се радват на палта като обезщетение

Именно това е получената от тях помощ, въпросът е за какво? Отговорът – обезщетение за убитите им на фронта мъже, мобилизирани от руския диктатор Владимир Путин да водят кървавата му война в Украйна.

Според официалната статистика на украинската армия, към 7 февруари на фронта в Украйна са загинали вече 133 190 руски войници. Само на 6 февруари украинците отчитат над 1000 убити руснаци – за пръв път от началото на войната за 24 часа има посочено такова число.

🤡 The widows of eliminated mobiks from the so-called "DPR" were given fur coats as compensation for the death of a relative. Judging by the video, they are happy.



Did they really run out of Lada cars so they began handing out fur coats? pic.twitter.com/R37frfV8Ff