2800 убити руснаци за 3 дни: Шойгу се хвали с напредък в Украйна (ВИДЕО)

Британците смятат, че операцията реално е стартирала още от самото начало на януари, 2023 година, само че резултатът досега е плачевен – овладяване на по няколкостотин квадратни метра седмично. Бавният напредък, при това недотам стабилен и устойчив, се дължи на липсата на достатъчно подготвени части във всички видове руски войски – сухопътни, танкови, ВВС, казват от британското разузнаване и добавят, че изобщо не е реалистично руската армия да изгради такива бойни единици, способни да постигнат бърз напредък, докато руското военно командване поставя нереалистични срокове това да се случи. Вече доста западни оценки сочат, че Кремъл опитва да направи голяма офанзива преди в Украйна да дойдат в голям брой обещаните западни танкове.

Ukrainian artillery fires at a concentration of Russian troops. pic.twitter.com/HJK5kXX3Vh — Paul Jawin (@PaulJawin) February 8, 2023

За да "поддържа огъня" и да покаже, че на фронта в Украйна има успех, руският военен министър Сергей Шойгу даде отчет. В него той защити тезата, че руснаците печелят, понеже са превзели Соледар, както и няколко села в Бахмутска област – Благодатно, Краснополовка (Червена планина) и Николаевка от север и Клещеевка (на 7 километра югозападно от Бахмут) на юг. Освен това в Угледар нещата вървели успешно – абсолютно противоречие с това, което се вижда: Угледар се превръща в руска гробница, ще опита ли Русия да изненада с нова атака? (ВИДЕО) Всичко това обаче така и не позволява на руснаците да обкръжат Бахмут, който е символ на украинската съпротива, макар вече да има доста оценки, че от стратегическа военна точка не е толкова важен.

На каква цена идват тези минимални руски успехи? Само на 5-ти и 6-ти февруари, по украински данни са убити 1900 руски войници (над 1000 само на 6-ти февруари), унищожени са 25 руски танка, свален е и 1 руски щурмови самолет Су-25, 1 хеликоптер Ми-24. А на 7-ми февруари, пак по украински данни, са убити още 910 руски войници и са ликвидирани още 4 БТР-а.

A Russian aircraft (presumably Su-25) was shot down by an air defense unit of Ukrainian border guards from MANPADS over Bakhmut. pic.twitter.com/5r8al3L2J0 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 7, 2023

Всичко това кара руски военни блогъри постоянно да изразяват загриженост какво може всъщност да постигне Русия на бойното поле. Има предупреждения да не се започват мащабни офанзиви от няколко посоки, за да не се стигне до провал както през пролетта на 2022 година. Има съвети да се действа бавно и постепенно, за да се изтощават украинците – с обстрели на логистичните им линии, а не с фронтални атаки. За тази цел обаче руснаците нямат оръжие като HIMARS. Има обаче и позиция, че Русия трябва да атакува масирано, да създаде необходимата за тази цел военна сила, а не да действа с малки щурмови групи, както прави от доста време при Бахмут.

Развитие на военните действия в Украйна

📽️Soldiers of Ukrainian 241st Territorial Defense Brigade engaging Wagner mercenaries on the outskirts of #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/SY9XcAxn2S — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 7, 2023

(КАРТА) За пореден ден в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия няма кой знае каква промяна. От север украинците съобщават за удържани позиции Парасковивка и Красна Хора (на 5 и 3 километра от Бахмут съответно), докато руското военно министерство не говори в никаква конкретика като овладени нови позиции. За сметка на това популярният руски телеграм канал "Рибар" настоява, че ЧВК Вагнер са се укрепили при жп гара Ступки, която се намира в северните покрайни на Бахмут (КАРТА). Основната цел на руснаците от север е да минат на запад от Благодатно (на 7 километра северно от Бахмут) и да отрежат магистралата, водеща към Славянск, за да обкръжат Парасковивка.

Location: 2km northwest of Blahodatne (Благодатне), Donetsk Oblast at 48.698098, 37.988525 https://t.co/89HgALVQGq @GeoConfirmed

Ukrainian 30th brigade repels Russian infantry by shelling it in the tree line. pic.twitter.com/Ug2laHerz6 — blinzka (@blinzka) February 6, 2023

(КАРТА) От юг, украинците удържат при Ивановско (на 6 километра югозапад-запад от Бахмут), като там големите боеве са в гористата местност между това село и Клещеевка. Удържането на тези позиции спира руснаците да отрежат магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, важен логистичен път за защитниците на Бахмут.

(КАРТА) По отношение на Угледар (Въгледар, Вухледар) и Авдеевка няма промени – руснаците си остават далеч от постигане на успех, макар че "Рибар" тръби как руските сили аха-аха ще превземат Маринка, която не могат да превземат от 17-ти март, 2022 година насам. Тогава руското военно министерство я обяви за превзета, но бързо стана ясно, че не е така. А видеокадри какво се случва с руските военни колони на позициите при Угледар продължават да се трупат.

Failed Russian offensive. The movement of Russian armored vehicles and manpower was detected by the 15th brigade of artillery reconnaissance. Then the Ukrainian artillery worked. Looks like Vuhledar. pic.twitter.com/76B362Po9F — Paul Jawin (@PaulJawin) February 8, 2023

В Луганска област и по отношение на направлението към Купянск, Харковска област, също няма някакви големи промени. Новоселовка, Куземивка (13 километра северозападно от Сватово) и Билохоривка, както и Дибровна (5 километра югозападно от Кремена) остават ключови точки за боевете по линията Сватово – Кремена. От руска страна обаче почват да се увеличават твърденията (в Телеграм) как руснаците се целят в Лиман – на 23 километра западно от Кремена, който загубиха през септември, 2022 година, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си доклад.

