Нова атака с дронове срещу ключово руско военно летище (ВИДЕО)

Над 2,5 години пълномащабна война между Украйна и Русия - нощните часове са царството на дроновете.

Поредна атака с безпилотни летателни апарати и тази нощ в Русия, като отново целта е военна, за разлика от честите случаи, при които руската армия атакува цивилни цели - военното летище "Енгелс" в Саратовска област.

In Russia, drones visited Engels in the Saratov region. The local airfield, home to Russian strategic aviation, experienced a fire visible on the outskirts of the city. pic.twitter.com/de9rW3MzKN