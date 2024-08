Украйна е атакувала най-малко 40 пъти руските военни летища през 2024 г.

От началото на 2024 година руските военновъздушни бази и военни летища са били подложени на най-малко 40 атаки от страна на Украйна.

Това гласи проучване на авторитетната OSINT агенция Molfar - общност, която включва 35 анализатори и над 200 доброволци. Те се занимават с данни от открити източници и по-конкретно - с идентифициране на военнопрестъпници, опровергаване на руската пропаганда, разследване на военни престъпления, събиране на пълен архив на събитията от пълномащабната война и т.н.

В проучването се отбелязва, че от март до август тази година са извършени 35 нападения срещу военновъздушни бази на територията на Руската федерация и още пет срещу военни летища на окупирания Крим.

Преобладаващата част от ударите - 32% - са извършени от безпилотни самолети "камикадзе" на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна, други 15% от атаките са дело на Службата за сигурност (СБУ), 10% от пораженията са извършени от Силите за отбрана, 9% и 7% - съответно от специалисти на Силите за специални операции и Военновъздушните сили. „Приблизително 1/5 от атаките срещу руската авиационна инфраструктура са извършени от неидентифицирани сили или подразделения“, се казва в изследването.

