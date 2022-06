Нова германска лакърдия за ракети за Украйна, анализи за провал в тактиката на руската армия

Германският канцлер Олаф Шолц анонсира, че Берлин ще изпрати на Украйна система за противовъздушна отбрана, способна да защити "голям град от руски въздушни нападения". С това Шолц отхвърли обвиненията, че правителството му не помага достатъчно на Киев, макар че напоследък критиките са, че германците обещават, но всъщност се бавят с доставките.

Германия ще достави и радарна система за проследяване, способна да засича вражеска артилерия, каза Шолц пред Бундестага, предаде БГНЕС.

Само че германският външен министър Аналена Бербок призна, че доставката на обещаните на Украйна германски ракети "въздух-въздух" IRIS-T може да се забави с месеци, защото ще се доставят от частната компания Diehl, а не от резервите на Бундесвера. И това на фона на друго обещание от Шолц, че ще бъдат доставени 4 Mars II ракетни системи за залпов огън, което той даде наред с обещанието да се доставят и IRIS-T.

German Chancellor Olaf Scholz said earlier that the country would send its “most modern air defense system,” IRIS-T, to Ukraine in the coming weeks. Previously Scholz had faced criticism for blocking and delaying weapons supplies to Ukraine for weeks. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 1, 2022

Scholz has vowed to provide Ukraine with IRIS-T air defense systems, and also with tracking radars to detect Russian artillery.

Sounds great. Hopefully, the transfer is not going to take 5 years or so. pic.twitter.com/VMUwyUvAhO — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 1, 2022

Под силен натиск през последните седмици правителството на Шолц се съгласи да изпрати тежки оръжия, включително самоходни гаубици и танкове в Украйна, като използва източноевропейски страни, за да помогне за доставянето на оръжия до Киев.

Новината за обещаната нова германска помощ идва в светлината на публично обявените доставки на ракетни системи за залпов огън от страна на САЩ за Украйна - на първо време 4 на брой. Тези системи са с обсег 40 - 300 мили (HIMARS) - обсегът зависи от използваните боеприпаси, като ще позволят на украинската армия да изравни възможностите в отношение "артилерия". Украинските военни ще бъдат обучавани как да ги ползват 3 седмици. Отделно, САЩ доставят още 1000 противотанкови ракети Javelin и 50 установки за изстрелването им, както и 4 хеликоптера Ми-17 плюс 15 000 155-милиметрови снаряда. А Politico публикува материал, че Великобритания обсъжда и иска разрешение да изпрати ракетни системи за залпов огън със среден обсег на Украйна - т.нар. М270, чийто обхват на стрелба е 50 мили. HIMARS е система, която се движи по-бързо (до 50 мили в час), защото е по-лека - тя е самоходна и изстрелва 6 ракети, докато М270 е с 12 ракети.

Good lord, I’m sweating, like really hard pic.twitter.com/H49qcdaKgA — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 1, 2022

🇬🇧🇺🇦The UK plans to transfer MLRS M270B1 multiple launch rocket systems to Ukraine, The Times reports. pic.twitter.com/9ENESObgMY — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 1, 2022

Освен това Полша се кани да продаде на Украйна още 60 самоходни гаубици KRAB. Но Швейцария забрани на Дания да достави на Украйна 20 бронирани машини "Пираня III", които са направени по швейцарски лиценз.

Военните действия в Украйна

Според анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, руската армия има сериозни проблеми в Харковска област. Там украинската армия вече е достигнала до позиции, от които може да обстрелва ключова магистрала, използвана от руснаците. Това значи, че логистичната помощ за руските части ще бъде удряна и съответно ще се пречи ефективно на всеки опит на руснаците да организират ефективни атаки от Изюм в посока към Донбас. Руските части са успели да взривят няколко моста, но това не е спряло в достатъчна степен украинците.

В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия е записано, че "основните усилия" на руснаците са насочени към това да удържат сегашните си позиции.

Има опасения и от популярен руски канал в Telegram, че украинците може да нанасят ефективни линии по логистични линии на руската армия в Херсонска и Запорожка област, защото руската армия се съсредоточава твърде много в усилията си да превземе Северодонецк. Всъщност в канала "Дмитриев" изрично е посочено, че с идването на повече и по-мощни западни оръжия към "юли-август" украинската армия ще може да осъществява такива операции. Kyiv Independent съобщи, че украинските сили са освободили 20 населени места в Херсонска област през последните 24 часа.

The work of one of the units operating in the south and destroying the invaders along with their equipment. pic.twitter.com/j9ITZz51vU — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 1, 2022

Засилват се и опасенията на руснаците, че в Херсонска област, както и в Донбас, се организира все по-ефективно украинско партизанско движение. В Донецка област, самопровъзгласилата се ДНР (Донецка народна република) съобщи, че са арестувани 100 украинци и ще бъдат съдени на трибунал, но не се уточнява засега в какво точно са обвинени. Тази новина идва на фона на изявление на Леонид Слуцки, който предложи в Русия да има референдум за възстановяване на смъртното наказание.

В Северодонецк руснаците настъпват бавно и вече са овладели около 80% от града. Има обстрел на село Комишуваха, което е ключово, за да се контролира основната магистрала между Северодонецк и Бахмут, по която може да се евакуират хора и да идва логистична и хуманитарна помощ. Руска атака е извършена и към Билохоривка, но е отблъсната.

Mail delivery directly on the heads of the occupiers🤷‍♀️



They wanted it as priority so.. it just happens.. pic.twitter.com/RpH2oZ4Bnv — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 1, 2022

Every day of the Russian Invasion of Ukraine pic.twitter.com/0M0gs1PJAu — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 1, 2022

Последствията от войната извън Украйна

Руският външен миистър Сергей Лавров съобщи, че руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Ердоган са провели телефонен разговор на 30 май и имало съгласие да се пуснат товарните кораби, блокирани в украинските пристанища от Русия, когато се разчистят минните полета. В разчистването щели да участват и турски сили. Морската блокада на Русия спира 22 млн. тона украинско зърно, което в мирно време се изнася.

Датчаните гласуваха на референдум дали да се присъединят към общата отбранителна политика на ЕС 30 години след като страната-член на НАТО се отказа.

Първите екзитполове показват, че гласоподавателите в традиционно евроскептичната скандинавска страна подкрепят участието във военните мисии и отбранителната политика на ЕС. Гласуването идва след историческите молби на Финландия и Швеция за членство в НАТО.

Същевременно, руският монополист "Газпром" съобщи, че износът му на газ за страни извън бившия Съветски съюз е намалял с 27,6% на годишна база между януари и май, след като е загубил няколко европейски клиенти. Доставките на природен газ на Полша, България, Финландия и Холандия бяха спрени заради отказ да се съобразят с искането на Путин да се плаща в рубли, а Дания също влиза в тази компания. Kyiv Independent обаче съобщава, че германските компании Uniper (последният останал германски инвеститор в "Северен поток 2") и RWE са платили съгласно искането на Русия. ОЩЕ: Русия ще плаща външния си дълг, както Европа ѝ плаща за газ

Друга лоша новина за Русия идва от Тайван. Руската информационна агенция "Интерфакс" съобщава, че Тайван е забранил износа на високотехнологични чипове за Руската федерация и Беларус.

Външният министър на Украйна помоли френския президент Еманюел Макрон да посети страната преди края на юни, когато приключва председателството на Франция на ЕС.

"Би било добре Макрон да дойде по време на френското председателство на ЕС и най-хубавото би било той да дойде с голяма доставка на оръжие за Украйна", каза той пред френския новинарски канал LCI.

Френският президент на практика е единственият държавник на водеща западна страна, който не отиде досега в Киев. Той е и човекът, който най-активно лобира и провежда политика в Европа (с изключение на унгарския премиер Виктор Орбан и неговите видими действия като това с петролното ембарго), която за мнозина е в угода на руския президент Владимир Путин.

ОЩЕ: Русия отговори на ракетите от САЩ за Украйна с ядрени учения