Нова помощ с тежки оръжия за Украйна от САЩ и Германия (ВИДЕО)

Пакетът ще бъде обявен в следващите дни. Очаква се оръжията да бъдат използвани за подпомагане на сигурността (USAI), присвоена от Конгреса, за да позволи на администрацията на Байдън да доставя оръжия от индустрията, а не от съществуващите американски оръжейни запаси.

ОЩЕ: Руските окупатори публикуваха първите резултати от т.нар. референдуми в Украйна

Пакетът ще включва нови доставки на системите за ракетни установки за залпов огън HIMARS, придружаващи боеприпаси, различни видове системи за противодействие на дронове и радарни системи, заедно с резервни части, обучение и техническа поддръжка, каза пред Ройтерс източник, запознат с плана. През октомври Украйна ще получи и най-новата система за противовъздушна отбрана IRIS-T, които дори Въоръжените сили на Германия не притежават, казва немския посланик в Украйна.

In October, Ukraine will receive the latest IRIS-T air defense system, which even the Bundeswehr does not have - the German ambassador pic.twitter.com/OjsjK7Qhvz