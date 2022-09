За часове обявиха крайни резултати от т.нар. референдуми в Украйна, чака се Путин да обяви анексиране

Институтът базира предположението си на база оценка на британското министерство на отбраната, което прогнозира такъв развой – в своя реч пред руския парламент на 30 септември руският диктатор да обяви присъединяването към Руската федерация на суверенни украински земи. Подобен подход Путин предприе и при незаконното анексиране на Крим. Вчера, двамата лидери на ДНР и ЛНР – Денис Пушилин и Леонид Пасечник, говориха по темата. Пушилин заяви, че е молил Путин да признае резултатите от т.нар. референдуми в окупираните от руснаците украински земи още преди фалшивите допитвания да се проведат. Пасечник пък каза, че ще е в Москва в периода 27-28 септември и там ще моли лично Путин да одобри резултатите от т.нар. референдуми.

Според информация в контролираната от режима на Путин руска държавна информационна агенция ТАСС, при четирите проведени допитвания и при 100% преброени бюлетини 93,11% от жителите на Запорожката област, 98,42% от жителите на ЛНР, 99,23% от жителите на ДНР и 87,05% от жителите в Херсонска област искат да се присъединят към Руската федерация. Фалшивите допитвания продължиха в периода 23-27 септември, а резултатите от този толкова дълъг процес се появиха светкавично, което е още едно потвърждение колко може да се вярва на тази пародия: Данни от т.нар. референдум: В окупираната Запорожка област 93% гласували за присъединяване към Русия

Вече има слухове в руското медийно пространство, че Дмитрий Рогозин ще стане специален представител на Путин в т.нар. нова Кримска област, която ще се формира в рамките на Руската федерация и ще включва всички окупирани украински земи досега.

В сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия изрично е посочено, че първите мобилизирани в частичната мобилизация, обявена от Владимир Путин, вече са се появили на фронта в Украйна. Само че има данни, че това е станало без никаква предварителна подготовка. По думи на Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, само няколко дни след обявената частична мобилизация от Путин на фронта вече са пратени 10 000 души, което ясно подсказва колко предварителна подготовка има. Отделно има и по-потресаващи видеа – как на млад мъж, за който се твърди, че е руснак, му чупят жестоко крака, за да избегне мобилизация.

🧵 Here's a video of a Russian soldier who was mobilized recently. He was sent to the "1st tank regiment" (probably 2nd Guards Motor Rifle Division) and says they will be sent to Kherson in 2 days without any basic training. I found his VK and reached out to him. pic.twitter.com/CRH5Ht8OOK