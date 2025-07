Нова руска офанзива със 160 000 войници до дни? НАТО предупреди, че може бързо да затрие Калининград (ОБЗОР - ВИДЕО)

До дни или седмици Русия може да започне засилена лятна офанзива в Украйна, в която може да се включат 160 000 войници, събрани близо до фронтовата линия, съобщи CNN на 17 юли. В материала на американската медия се предполага, че Москва цели да се възползва от 50-дневната пауза преди евентуални санкции от страна на САЩ. Доналд Тръмп вече постави ултиматум на диктатора Владимир Путин - "сделка" с Украйна и прекратяване на огъня до 50 дни или по-големи мита за Руската федерация и търговските ѝ партньори. Това потвърди вчера и прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит. Санкции ще има и за държави, които купуват петрол от Русия, каза тя.

White House Press Secretary: If no ceasefire deal is reached in Ukraine within 50 days, Russia will face very high tariffs and secondary sanctions.



Sanctions will also target countries that continue to buy oil from Russia. pic.twitter.com/8ZL03IHIiz — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2025

Анализаторите, цитирани от CNN, отбелязват, че през последните две седмици Русия е укрепила позициите си в секторите Покровск, Купянск и Костантиновка на фронта в Украйна. Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, коментира репортажа, като заяви, че руската офанзива, така или иначе, не е спирала. "Интензивността е различна, руската армия е спряна от Силите за отбрана на Украйна и всички „нови“ съобщения в медиите са просто вкарване на допълнителни резерви в продължаващото усилие“, уточни той.

Американският анализатор Киър Джайлс от Chatham House пише, че 50-дневният прозорец предоставя на Москва възможност за дипломатически маневри. "Крайният срок от 50 дни дава на Русия достатъчно време да измисли свой алтернативен план и отново да надхитри Вашингтон чрез дипломатически похват, който Тръмп може и да приеме с готовност“, заяви той. "Последното удължаване на условните срокове на Тръмп за Путин удължава страданията на Украйна за същия произволен период".

Джон Лаф, ръководител на отдел „Външна политика“ в мозъчния тръст „Нов евразийски стратегически център“, казва, че лятната офанзива вероятно продължава от месеци.

Russia may launch a large-scale summer offensive in the coming days or weeks, CNN reports. Ukrainian sources estimate up to 160,000 Russian troops have been massed along the front line. pic.twitter.com/o3cmF9xWcO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 17, 2025

Украински командир, който ръководи рота безпилотни самолети в 38-а бригада на морската пехота, също заяви пред журналисти, че руската офанзива е в ход от известно време. „Вероятно все още не е достигнала своя пик, напредват от известно време и го правят доста успешно“, каза той, оценявайки ситуацията край Покровск.

Преди това германският таблоид BILD твърдеше, че Русия подготвя голяма офанзива в Украйна до края на лятото, уж с военна подкрепа от Северна Корея. Коваленко обаче отхвърли материала като неоснователен. "Те не разбират нито фронта, нито събитията", написа той. "Те четат канали в Telegram, често руски, и пишат статии, които се цитират тук. Между другото, те твърдят, че тази информация идва от „руския генерален щаб“. Разбирате каква е картината", допълни украинският служител.

Руските удари в тила на Украйна се дължат на неуспеха на руснаците да постигнат фронтовите цели на Путин от миналата година насам, добави той.

Междувременно лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн заяви, че републиканците ще гласуват законопроект за санкции срещу Русия веднага след като президентът Доналд Тръмп даде "зелена светлина" на законодателството. Става въпрос за пакета на сенаторите Линдзи Греъм и Ричард Блументал, който предвижда 500% мита за държави, които купуват руски газ, петрол и други продукти. Засега обаче законопроектът е на пауза, макар да има над 80 сенатори, които го подкрепят. Тръмп подходи с по-лека заплаха спрямо Москва.

"Трябва да направим каквото можем, за да помогнем на Украйна да успее и да окажем натиск върху Русия да седне на масата“, заяви Тюн в сряда пред FOX News.

Оръжието за Украйна

Белгия ще предостави 140 млн. евро за противовъздушната отбрана на Украйна в рамките на германската инициатива IAAD, заяви министърът на отбраната Тео Франкен пред HLN. Той спомена и потенциалното използване на белгийски транспортни самолети Airbus A400M за подпомагане на украинската логистика.

Украинските сили пък монтираха въздушна бомба FAB-250M-54 и 120-милиметров минометен снаряд под безпилотен самолет E-300 Skyranger, превръщайки дрона с голям обсег в платформа за нанасяне на тежки удари.

Ukrainian forces have mounted a FAB-250M-54 aerial bomb and a 120mm mortar round under the belly of an E-300 Skyranger drone—turning a long-range UAV into a heavy-hitting strike platform. pic.twitter.com/nzZYvA9oHy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 17, 2025

Всичко това се случва на фона на обещанията на Германия, че скоро украинската армия ще се сдобие с най-важните оръжия за отбрана срещу руските въздушни удари: Мерц: Ракетите „Пейтриът“ ще бъдат много скоро в Украйна.

НАТО: Можем да неутрализираме Калининград

Генерал от НАТО пък се закани, че Алиансът може да неутрализира Калининград. Командващият армията на САЩ в Европа и Африка Кристофър Донахю заяви в прав текст, че НАТО може моментално да завземе руския ексклав между Литва, Полша и Балтийско море, ако избухне конфликт, подпален от Москва. Северноатлантическият алианс е разработил план за „неутрализиране“ на руската Калининградска област в случай на военна заплаха от страна на Путин, стана ясно от думите му.

Донахю даде за пример руската Калининградска област, като отбеляза, че тя е заобиколена от всички страни от територия на НАТО. Той нарече руския ексклав „цел, която може да бъде елиминирана в срок, който е нечуван".

Според Донахю, цитиран от Defense News, Съединените щати и техните съюзници от НАТО започват изпълнението на плана „Линия на сдържане на източния фланг“. Той е насочен към укрепване на наземните способности и подобряване на оперативната съвместимост между отбранителните индустрии на Алианса. Планът е предназначен да противодейства на заплахите от Русия и да осигури глобално възпиране.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте по-рано предупреди, че Русия може да е готова да извърши нападение срещу Северноатлантическия алианс през следващите пет години. Рюте подчерта, че производството на оръжия в Русия напредва с по-бързи темпове, отколкото западните страни са очаквали.

Русия провежда военни учения край Калининград и това е една от точките, от които Алиансът очкава бъдеща руска провокация срещу Европа: Германският военен министър: Готови сме да убиваме руски войници при атака срещу НАТО.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 17 юли е имало 180 бойни сблъсъка, което е с 20 повече от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 137 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 12 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 29 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5892 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 230 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 3442 FPV дрона "камикадзе", което е с около 700 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 61 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 17 спрени атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Лиманското направление с 30 руски нападения за денонощието. В Курска и Сумска област са станали 21 сблъсъка, в Краматорското направление - 13, а в Южнослобожанския сектор, т.е. в северната част на Харковска област, включително при Вовчанск - 10. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Украинските сили всъщност си възвръщат позиции в Покровското направление - в югоизточната част на село Новоикономично, което е източно от град Покровск, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - на база на геолокализирани кадри.

Drone team "Rubikon" hits Ukrainian positions and vehicles in south and central Novoekonomichne, Donetsk Oblast



48.326576, 37.330275 (0:20)

48.311687, 37.339515 (1:53)@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/nnGEj0vrYE — Bielitz (@Bielitzling) July 17, 2025

В Николаевска област - на окупираната Кинбурнска коса при населеното място Покровско - пък се появи украинско знаме, което предизвика руски твърдения за нахлуване на специални украински сили. Все още не е ясно дали това е символичен ход, или е част от по-големи усилия за осигуряване на постоянна опора. Данните на FIRMS - системата на NASA за отчитане на топлинни петна - показват множество засичания на огън в района през последните 24 часа, съобщава украинският източник NOELReports.

🇺🇦 A Ukrainian flag has appeared in Pokrovs'ke on the occupied Kinburn Spit, prompting Russian claims of a special forces incursion. It’s still unclear whether this is a symbolic 'flag drop' or part of a larger effort to secure a permanent foothold. Notably, FIRMS data shows… pic.twitter.com/aHStT9W2oL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 17, 2025

Руснаците пък напредват засега единствено в направлението към Борова, на река Оскол. Става въпрос за Харковска област, на юг от Купянск. Там те са напреднали в североизточната част на селището Боривска Андреевка, т.е. североизточно от Борова.

През изминалата нощ отново имаше атаки с дронове от Русия към Украйна и обратно - припомнете си: Дронове пак полетяха към Москва, руски въздушни атаки убиха и раниха цивилни в Украйна (ВИДЕО).