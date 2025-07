Мерц: Ракетите „Пейтриът“ ще бъдат много скоро в Украйна

Украйна ще получи зенитно-ракетни системи "Пейтриът" "много скоро" след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да увеличи огневата мощ на Киев. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц. Припомняме, че американският президент обяви по-рано тази седмица споразумение с НАТО за увеличаване на доставките на оръжие за Украйна, финансирани от европейските страни. Мерц добави, че Украйна се нуждае от далекобойни системи, за да се защити по-добре, и че "много, много скоро ще получи допълнителна подкрепа в това отношение".

"Нашите министри обсъждат как да организират доставката на системи "Пейтриът" възможно най-бързо. Но те трябва не само да бъдат доставени, но и инсталирани – а това отнема време", каза Мерц.

