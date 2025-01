Новата украинска атака в Курск: Известното дотук (ОБЗОР - ВИДЕО)

Резултатът от новата изненадваща офанзива в Курска област на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е, че досега те са достигнали до покрайнините на село Бердин и на село Новосотнитски, като са навлезли във второто село, но все още нямат укрепен плацдарм там. Това гласи заключение на база оценка на геолокализирани видеокадри от един от известните украински източници, следящи войната в Украйна – NOELReports (КАРТА).

Още: Украйна започна нови контраатаки в Курск, руските военни блогъри са в паника (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха видеокадри и то от изцяло подчинената на Кремъл и със забрана да излъчва в ЕС руска държавна информационна агенция РИА Новости. Видеокадрите показват атака на украинска бронирана колона към Бердин – някои от украинските бронирани машини са успешно ударени от руски дронове и артилерия, но не всички и точно те достигат до Бердин (КАРТА). Оценката за пробива е около 5-7 километра в дълбочина и то в североизточната част на украинския плацдарм в Курск, който по оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в началото на 2025 година е с големина 585 квадратни километра под твърд украински контрол. Отделно, в рамките на още около 200 квадратни километра има активни бойни действия:

A destroyed Russian BMD-4M with a grill, reportedly near Malaya Loknya, Kursk region. pic.twitter.com/PpsBN6fCm1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

Интересен факт - руското военно командване "Север" опита да пробута стари видеокадри като настоящи украински загуби на бронирана техника. Само че те са руски:

lmao.... the north grouping wanted to show us the huge Ukrainian losses from today's offensive...



Except... they're russian, from a while ago...

51.311532, 35.063038https://t.co/nJwMKpS3kQ@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/02v2aUQmEG — PJ "giK" (@giK1893) January 5, 2025

Руските военнопропагандни телеграм канали продължават да са в ступор от случващото се и дават противоречиви оценки. Например, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" е сред много оптимистично настроените – според обзора на канала, украинската атака към Бердин била спряна, имало 200 убити и ранени украински войници, а руската армия почнала атаки по фланговете на украинския плацдарм – село Леонидово (югоизточно от Коренево) било освободено. В библиографията на дневния анализ на ISW обаче има един куп препратки точно към руски телеграм канали, според които украинците са атакували към Леонидово. "Два майора" обаче пише и за руско настъпление към Махновка, югоизточно от Суджа – да, руснаците са в покрайнините на селото, констатира и ISW на база геолокализирани видеокадри. Отделно, през целия ден на 5 януари картите в най-големите руски военнопропагандни телеграм канали показваха, че Черкаско Поречно, Мартиновка и Михайловка (югоизточно от Бердин и северозападно от Суджа) са украинска територия (КАРТА) и то след като за Мартиновка специално руснаците говореха как си е тяхна още от есента на 2024 година. Тогава чеченският генерал Апти Алаудинов, който е един от най-близките до чеченския лидер Рамзан Кадиров, говореше как украинците дори не са успели да влязат в Мартиновка. И още – пак руски твърдения в Телеграм, че руска атака към Малая Локня е била спряна успешно от украинците – била разбита руска колона с 18 единици бронирана техника. Една от доста интересните е на руския военен блогър Владислав Романов – в канала си в Телеграм "Романов Лайт" той настоява, че сегашната украинска операция всъщност е отвличане на вниманието и че истинската атака ще е другаде, в Белгородска и Курска област. По коледните празници вече имаше твърдения от "Два майора", че Украйна трупа резерви (13 000 войници) за нова атака на руска територия. Сателитни снимки в полетата южно от Бердин показват и мащаба на руския обстрел в опит да се спре украинската атака:

Satellite imagery from today shows numerous new shell craters in fields south of Berdin, mainly along the road Ukrainian forces used to attack. Ukraine managed to land troops in the village. pic.twitter.com/qmusqoGEJs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

Украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар" и оператор на военни дронове, коментира, че всъщност руснаците са се паникьосали и са се хвърлили на щурм с бронирана техника, която трупали, докато с пехотни атаки с участието на севернокорейски войници и много загуби в жива сила през последните седмици са търсили слаби места в украинската отбрана. Украинската операция към Бердин обаче е объркала руското военно командване и то е решило да хвърли много бронирани машини във флангови атаки, едната от които при Малая Локня, но и не само там - резултатът на долните геолокализирани видеокадри:

The russian side also decided to do something today, loosing at least 4 vehicles that appear to be BMDs. 2 of which certainly destroyed, 2 appear abandoned.@GeoConfirmed @UAControlMap



0:03 - 51.324840, 35.188760 - BMD explodes

0:13 - Abandoned after mine?

0:15 - maybe… https://t.co/04r1wd59Jv pic.twitter.com/625rFYkB1j — PJ "giK" (@giK1893) January 5, 2025

Излязоха и множество видеокадри, показващи украинската атака към Бердин – както и привечер вчера мощни взривове в Курск, като руското военно министерство съобщава за 7 свалени дрона там и общо 12 – по 2 над Белгородска и Брянска област и 1 над Крим:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Повишената украинска аткивност в Курска област не увеличи особено интензивността на бойните действия в Украйна като цяло, просто промени параметрите. За денонощието на 5 декември по официални украински данни е имало общо 184 бойни сблъсъка т.е. само 5 повече на дневна база. Отново има повишено използване на авиационни бомби от руснаците – 99 т.е. 27 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел логично също е по-голям, предвид опитите да бъдат спрени украинците в Курска област – почти 5500 изстреляни от руската армия снаряда т.е. около 1500 повече на дневна база. И още – руската армия е използвала цели 2900 FPV дрона-камикадзе, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление пак е било Покровското – 51 спрени руски пехотни атаки там по информация на украинския генщаб. В Курска област е имало 47 бойни сблъсъка, руснаците са използвали 14 авиационни бомби и са изстреляли 445 снаряда. В Кураховското направление е имало 27 руски пехотни атаки – там масово руските военни блогъри очакват скоро направлението да бъде затворено след като вече руското знаме беше издигнато в центъра на Петропавловка, но украинският генщаб все още посочва дори района на Курахово като място на боеве, най-близката защитна позиция на украинците е село Дално, като те се мъчат да удържат колкото могат повече пълното сливане на Кураховското и Покровското направление, което започна още в края на миналата година с появата и мъчително бавното разширение на руски плацдарм южно от самия Покровск. Във Времеевското направление, спомагателно на Кураховското, е имало 13 руски пехотни атаки – основните руски усилия са насочени на северния фланг на Велика Новоселка, при Нови Комар, с идеята Велика Новоселка да бъде обкръжена. В Лиманското и Торецкото направление е имало по 12 руски пехотни атаки, а ISW отчита на база геолокализирани видеокадри, че в Краматорското направление, при Часов Яр, украинците са си върнали някои позиции в района на огнеупорния завод в централната част на града, който е под техен контрол:

За Покровското направление ISW повтаря, че руското военно командване обмисля дали да действа да обкръжи Покровск или да атакува предимно от юг. Възможно е да се тръгне към обкръжение заради овладяването на Воздвиженка, руските атаки към Елизаветовка плюс Барановка и руският стремеж да бъде отрязан пътят от Покровск към Константиновка т.е. северния фланг. Но сигурен знак, че руснаците се стремят да обкръжат Покровск, ще е масирана атака и овладяване на Мирноград, пак на северния фланг на Покровското направление. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец вече изрази преценка, че засега руснаците няма да тръгнат към обркъжаване на Покровск, защото ще им трябват още резерви, а според него те не могат да бъдат осигурени без изтегляне на сили от други направления на фронта. ISW добавя, че овладяването на Воздвиженка може да е просто в съзвучието с руската стратегия да се завладява повече украинска територия, независимо каква и често независимо и от цената:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 2 ракети Х-59 и 79 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. И двете ракети са свалени, 79-те дрона също - 49 от тях са приземени с електронно заглушаване, като украинските ВВС ги определят за дронове-примамки в сводката си. "Поради падането на отломки от дронове има щети по сгради на предприятия, институции и частни къщи в Черниговска област, Сумска област, Черкаска област, Полтавска област и Киевска област", добавят украинските ВВС.

Зеленски: Путин трябва да бъде наказван предварително

Доста интересен разговор, в рамките на 3 часа, проведе украинският президент Володимир Зеленски с американския блогър Алексей (Лекс) Фридман. Той е роден в Таджикистан, родителите му са от Киев и Харков, но когато Украйна беше част от СССР. Зеленски категорично отказа да говори на руски език и правеше пояснения само при някои реплики.

"Ако говорите с Путин и той казва, че ще има инвазия в Украйна, трябва да се направят две неща – веднага налагане на санкции и осигуряване на оръжия за Украйна, за да се предотврати пълномащабна война. Не казваш ако нападнеш, ще ти наложим санкции – това са глупости, съжалявам", емоционално заяви Зеленски:

🗣 "This is bullsh*t, sorry," Zelensky revealed he asked the U.S. to intimidate Putin before the full-scale invasion—specifically with sanctions, not words.



"If you talk to him and he says there will be an invasion, give me two things: strengthen us with weapons and… pic.twitter.com/M8HEHUcTh9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

Отделно той подчерта, че има замразени 300 млрд. долара руски активи на Запад – логично е те да бъдат дадени на Украйна като компенсация за инвазията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор и с тях Украйна да си купува оръжие от САЩ. Ще е в полза и за американския военнопромишлен комплекс и индустрия, не искаме подаръци – ще инвестираме руски пари, не украински или европейски, заяви Зеленски.

Още: Щурмовете с танкове стават самоубийствени за Русия: Загубите ѝ с числа и примери (ОБЗОР – ВИДЕО)