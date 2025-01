Генерал на Кадиров за новата украинска изненада в Курск: Всичко ще е наред, молете се за нас (ВИДЕО)

"Виждам в Интернет, че някои другари вече предадоха всичко, врагът е навсякъде. Казвам от мястото на събитието, Суджанското направление – унищожени са 13 единици бронирана техника, 4 от които танкове, няма нужда да казвам какви са останалите. Много вражески войници са убити, върви прочистване на две населени места (бел. ред. - чеченският генерал не казва кои)". Това заяви чеченският генерал Апти Алаудинов за поредната украинска изненада, поднесена на руснаците в Курска област. С уточнение – имало там някъде украински пробив с машина за разчистване на мини, вероятно украинците щели да опитат да напреднат още повече (т.е. вече са напреднали, след като ще опитват още повече):

KHORNE GROUP shares footage of Ukrainian units inside a village in the Kursk region.



"They ask for a comment about Kursk. We're working, we're advancing," they add. pic.twitter.com/JJKgrnfrR4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

И още признания от Алаудинов – геройски се сражавали руснаците, имало и при тях загуби, вероятно нямало да успеят украинците още да напреднат, нямало нужда от паника. Имало трудности при всички като цяло, разбираемо, но всичко е под контрол. "Всичко ще бъде наред, молете се за нас, за Русия" - това са последните "оптмистични" думи на Алаудинов засега: Украйна започна нови контраатаки в Курск, руските военни блогъри са в паника (ВИДЕО)

He is back again. Commander of the Chechen Akhmat battalion, general-major Apti Alaudinov on the Kursk region:



"The enemy tried to break through, failed, a significant amount of enemy equipment was destroyed. Ours are fighting heroically." pic.twitter.com/YaDlkhcqhy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

По-различни видеа излизат от обикновени руски войници – например едно, в което директно се казва, че украинците са пробили, нещата са тежки за руснаците. Всичко това гарнирано с много оплаквания колко ефективно е електронното заглушаване от украинска страна – според свързвания с руските ВВС руски телеграм канал Fighterbomber, в момента на бойното поле в Курска област може да работят само дронове с оптични кабели, а това са най-редките безпилотни машини. Съответно, руснаците са ослепени и трябва да разузнават "по старомодния начин" - т.е., с хора, което означава и жертви. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" също специално сипе похвали за електронното заглушаване - по думите, то е толкова ефективно, че руснаците не могат да ползват не само дронове, а и зенитни ракети. Украинският генщаб съобщава, че към 16:00 часа българско време в Курска област има 42 бойни сблъсъка:

A Russian soldier, awaiting what is coming in the Kursk region. "The enemy went on a breakthrough. We will wait, endure, wait, endure and destroy." pic.twitter.com/5vcjzS7KOf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

От своя страна руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, се хвали с успешен удар с FPV дрон срещу британски танк Challenger. Видеото от удара обаче не показва какви са пораженията, всъщност картината изчезва по-рано и може дори безпилотната машина да е обезвредена с електронно заглушаване - вече имаше няколко случая, в които западни танкове издържаха по няколко удара от руски дронове без да бъдат унищожени, припомнете си: Терминатор: Украински роботи с картечници и бомби атакуваха руски позиции (ОБЗОР - ВИДЕО)

Отделно "Рибар" посочва къде има украински пробив - при село Бердин (КАРТА), като каналът твърди, че от 7 използвани за украинската атака единици бронирана техника само 3 стигнали до селото. "Само леко се приближиха", добавя с ВИДЕО и друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Два майора", предизвиквайки поредна порция смях след излиянията на Алаудинов, че то проблеми си има по принцип. "Два майора" пише за 11 унищожени единици украинска бронирана техника (плюс 4 танка) при Бердин и 100 убити и ранени украински войници - нещо, което каналът на Звинчук не казва. "Основният удар на противника все още предстои", добавя "Рибар". И твърди, че при село Махновка руската армия разширила зоната си на контрол, на левия бряг на река Суджа, в района Куриловка-Черкаска Конопелка (КАРТА1 и КАРТА 2). "Два майора" говори и за украинска активност при Тьоткино, но се съмнява да не е отвличаща маневра: