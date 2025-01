Руският газ и АЕЦ Запорожие: Икономическите битки между Русия и Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

6 млрд. евро годишна загуба за "Газпром" заради спирането на транзита на руски газ през Украйна – това е оценката на известната американска информационна агенция Bloomberg. Основният дял от приходите на руския енергиен монополист досега идваха от европейския пазар – 45%, изчислява BBC, като добавя, че руският тръбен газ сега ще е едва 5% от европейския газов пазар. А Австрия и Словакия, въпреки заплахите на словашкия премиер Роберт Фицо, всъщност вече изцяло са готови с алтернативи – още на 31 декември Reuters публикува изявление на словашкия икономически министър Деница Сакова, че недостиг на газ за страната няма да има, а държавният доставчик SPP добави, че алтернативи за доставки са осигурени, основно през Германия, но с допълнителни транзитни такси в размер на около 177 млн. евро годишно: Bruegel: Русия е вторият най-голям доставчик на газ за ЕС през 2024 г..

Всичко това показва, че усилията на Кремъл да неглижира този пореден икономически удар са всъщност неособено успешни, коментира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Институтът смята, че Русия чрез „Газпром“ използва спирането на транзита през Украйна за създаване на енергийна криза в Молдова – руснаците искат 709 млн. долара дълг да бъде платен от Кишинев, но одит на британска и норвежка компания показа, че дългът е едва 8,6 млн. долара. Всъщност основният руски газов удар е по проруския анклав Приднестровието – през България останалата част на Молдова подсигури доставки на втечнен газ: След спиране на доставките от "Газпром": Молдова се готви да национализира "Молдовагаз"

Русия продължава с кражбата на най-голямата украинска и европейска АЕЦ – Запорожката. Юрий Черничук, директорът на централата, сложен от руските окупационни власти, посочи пред руската държавна информационна агенция ТАСС, че до 2028 година ще бъдат издадени руски лицензи за експлоатация на АЕЦ-а. Първият ще бъде издаден до края на 2025 година – тогава изтича украинският лиценз за първия от общо шестте реактора на АЕЦ-а. Освен това, Черничук заяви, че чуждестранното оборудване в АЕЦ постепенно ще бъде сменяно с руско и че централата ще осигурява ток за окупираните от руснаците украински земи и за руски региони западно от Урал. Припомняме, че в новогодишното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски загатна, че украинските удари срещу руски цели ще станат по-интензивни през тази година – с думите, че Украйна има все повече нови собствени оръжия и увеличава количествата им на склад: ракетата-дрон "Паляниця", нейният "братовчед" "Пекло", както и ракетите "Рута", "Нептун" и "Сапсан": На Нова година: Киев показа новата си балистична ракета "Сапсан" (ВИДЕО)

На този фон – бившият командир на украинските ВВС Иван Якубец даде интервю относно състоянието на украинската армия. Той заяви, че не вярва, че има такъв недостиг на оръжие, за какъвто се говори в социалните мрежи и различни информационно източници – основният проблем според него е липсата на достатъчно на брой войници. Якубец счита, че всички мъже в Украйна на възраст между 18 и 70 години трябва да се присъединят към украинската армия: Скандал с нова украинска бригада: Разпадна се заради грешна организация

Former commander of Ukraine’s Air Assault Forces, Ivan Yakubets: "Everyone aged 18 to 70+ who can hold a weapon should join the Armed Forces. We must mobilize to form infantry units that will 'dig in' and hold back the enemy." pic.twitter.com/60gxui57FU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2025

Войната в Украйна: Обкръжение или фронтална руска атака на Покровск?

По-ниската интензивност на боевете в Украйна спрямо есенно-зимния период на 2024 година се запазва за втори пореден ден. С 2 по-малко са бойните сблъсъци на 2 януари – общо са 138. За сметка на това за едва втори път от 20 ноември, 2024 година, руснаците са хвърлили над 100 авиационни бомби за 24 часа по цели в Украйна – общо 102 бомби. 9 от бомбите са използвани в Курска област. Има спад в руския артилерийски обстрел – 3800 снаряда, с 300 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление по традиция е Покровското – 38 отбити руски пехотни атаки там за последните 24 часа. Следва Кураховското направление, с 27 спрени руски пехотни атаки. На трето място е Времеевското направление, спомагателно от юг на Кураховското, което е южно на Покровското – 24 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 16 руски пехотни атаки, а в Курска област – 10 руски пехотни атаки.

(КАРТА) Въпросът какво ще решат руснаците по отношение на Покровск изглежда се изяснява – директна атака от юг срещу града, защото в настоящия момент руснаците нямат достатъчно ресурси да търсят пълно обкръжение на Покровск и от юг, и от север. Това пише в свой нов анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Първата стъпка в руския план е пробив при село Котлино и отрязване на логистичния път Покровск – село Межевая, там руснаците имат тактически успехи, уточнява Машовец, визирайки линиите Песчано – Котлино и Новотроицко – Котлино. Руснаците превзеха и Нововасильовка, и Новоелисаветовка – намират се още по-на юг. Важен аспект са и руските усилия при Воздвиженка, на северния фланг на Покровск – за да бъде отрязан пътя между Мирноград и Константиновка (Т-0504). Воздвиженка вече е превзета от руснаците, следващата им цел вероятно ще е Барановка, смята Машовец. "Най-вероятно тези атаки имат спомагателен характер, за да разтегнат силите и средствата на украинската отбрана. Но самият факт, че ограничено като мащаб вражеско нападение в спомагателно направление, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заемат постоянна линия на отбрана в продължение на няколко месеца, става неочаквано за тях и завършва с безусловен успех на противника (превземането на Воздвиженка), буди загриженост за реалното състояние на боеспособността на нашите предни части", добавя той. Мнението му противоречи на казаното от говорителя на украинското командване "Хортиця" майор Виктор Требухов, според когото руснаците ще опитат да обкръжат Покровск, а не да атакуват фронтално, защото фронталната атака щяла да значи повече загуби и нужда от повече ресурси. Машовец вече писа, че фронтална атака гарантира повече загуби за руснаците от обкръжение, но и че за обкръжение трябват повече резерви, защото е необходимо да се покрие ефективно по-голяма площ: Наглостта на Кремъл няма край: Ултиматум е Украйна да си иска окупираните от руснаците земи (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇺🇦 Footage shows Ukrainian trenches on the Pokrovsk axis—built in just one month. pic.twitter.com/UxrIZJAYbg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2025

За Кураховското направление Машовец отчита пълно изтегляне на украинските части от Кураховската ТЕЦ, с което завършва и падането на Курахово. Най-близката до Курахово защитна позиция на украинците е село Дачно, но според украинския експерт в следващите дни предстои изтегляне на ВСУ и от тази позиция, с което Кураховското направление ще спре да съществува. Основната причина за Машовец е, че руснаците са успели да превземат минимум източната част на село Шевченко, което е свързваща точка между Кураховското и Покровското направление. Украинският анализатор специално изказва похвала за частите на ВСУ, удържали досега отбраната на южния бряг на река Мокра Яла (южния фланг на Кураховското направление, основна точка село Зеленовка), с което са позволили безопасно изтегляне на другарите си от Курахово. Но той добавя, че не бива да се допуска тези части да бъдат заплашени от обкръжение при падане на село Дално. Засега навсякъде в Кураховското направление без района около Курахово украинците удържат, както и удържат във Времеевското направление, твърди украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Почти напълно е овладяна индустриалната зона на Курахово в западната му част, Кураховската ТЕЦ е руско владение, заводът "Електростал" - също, украинците са притиснати на юг в Константинопол и Янтарно (при река Мокра Яла), обобщава популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

Передмістя Курахове,Покровський район, Донеччина pic.twitter.com/Lcyg4mWuxL — Мисливець за зорями (@small10space) January 2, 2025

В крайна сметка основният въпрос за Машовец е дали руснаците ще се съсредоточат още тази зима да превземат Покровск, дали първо ще опитат да превземат Торецк (според ISW към днешна дата руската армия контролира грубо около 65% от града) и Часов Яр плюс Вовчанск или ще атакуват Купянск, или пък едновременно ще опитат да постигнат някои, ако не всички тези цели. За Часов Яр "Рибар" настоява, че имало значителен руски напредък в промишлената зона на местния огнеупорен завод:

In just one day, the "RAROG" UAV Battalion of the 24th Mechanized Brigade destroyed four T-62 tanks and three BMP-2 infantry fighting vehicles, which were used by Russia to attack Chasiv Yar. pic.twitter.com/vEIcRuIbQ9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2025

Оборона міста Часів Яр, Бахмутський район,Донеччина

Відео від воїнів 24-ї окремої механізованої бригади pic.twitter.com/dxkRGvt8cq — Мисливець за зорями (@small10space) January 2, 2025

Междувременно "Офицер+" пак предупреждава, че в Лиманското направление, при Терно и Ивановка руснаците хвърлят всички сили, за да овладеят и двете населени места. Щурмуват двата язовира, въпреки че могат да минат само през две стеснени открити места и дават много жертви, но не им пука, твърди каналът. Още преди 24 руски военнопропагандни телеграм канали обявиха, че руски части са преминали река Жребец западно от Ивановка, само че няма геолокализирани кадри, които да го потвърждават.

"Рибар" обръща внимание и на Запорожка област – с признание, че руска диверсионна група отишла до центъра на село Белогоро и вдигнала руското знаме, после избягала назад "на предварително подготвени позиции". Това е в района на Мала Токмачка, направлението към Орехов, в западната част на Запорожка област. Според руския военнопропаганден телеграм канал около 40% до дори 50% от превзетото от украинците в Курска област вече е върнато обратно в руско владение – но основните украински придобивки, начело със Суджа, са непокътнати т.е. почти 600 квадратни километра. Според ISW, украинците контролират 585 квадратни километра територия в Курска област, а руснаците са си върнали 483 квадратни километра територия.

Величезна нарізка росіян на Курщині від UA REG TEAM🔪



Уражено:

- 7 одиниць легкового транспорту;

- 1 вантажівку;

- Квадроцикл;

- Пару кацапів;

- 2 бронеавто;

- БТР і танк.



Знищено:

- 5 одиниць легкового транспорту;

- 5 квадроциклів;

- 3 кацапів;

- БТР.



Така прекрасна робота… pic.twitter.com/UtF8VUFJvc — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) January 2, 2025

Нов успешен украински удар с ракети ATACMS в Донецка област – поразена е руска радарна станция "Небо-М" на стойност 100 млн. долара. Този радар е специализиран в откриване на вражески самолети и балистични ракети.

Още: Цената на руските военни успехи в Украйна: Данни за 2024 година (ОБЗОР – ВИДЕО)

🔥A strike with ATACMS missiles, guided by the "Shark" UAV, targeted the expensive and critical Russian Nebo-M radar station in the Donetsk region.

The cost of such a station is approximately $100 million.https://t.co/wdEF6YpliR pic.twitter.com/95upCVsmTk — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 2, 2025

Поредна масирана руска атака с дронове срещу Украйна и тази нощ. Украинските ВВС съобщават за 93 изстреляни от руснаците дронове "Шахед" и дронове-примамки. 60 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 26 са приземени с електронно заглушаване. ВВС потвърждават успешни руски удари с дронове в Донецка и Черниговска област, засегнати са сгради на частни предприятия и жилищни сгради. Отломки от руски дрон обаче са убили човек и са ранили четирима в Киевска област – отломките са уцелили камион и шофьорът му е загинал, съобщава ръководителят на Киевската областна администрация Николай Калашник.

This is how a Russian Shahed drone was shot down by Ukrainian mobile file groups in the Kyiv region. pic.twitter.com/SUmv7EHUR2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2025

"Downed! Target destroyed!" - the military showcased the moment a "Shahed" drone was shot down over Poltava region.



Today, fighters from the 17th Brigade of the National Guard of Ukraine destroyed three Russian kamikaze drones that attacked the region and shared footage of the… pic.twitter.com/muDz1Tn8jD — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 2, 2025

Тази нощ, според руското военно министерство над руска територия са свалени 22 украински дрона – 10 над Брянска област, по 4 – над Орловска и Ростовска област, 2 над Белгородска област и по 1 над Волгоградска и Липецка област.