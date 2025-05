Нови общи санкции от САЩ и най-силните в ЕС срещу Русия ако не иска 30 дни примирие (ВИДЕО)

Украйна води активни консултации със САЩ, Великобритания, Франция, Германия и скандинавските държави за 30 дни пълно прекратяване на огъня във войната, която руският диктатор Владимир Путин подпали срещу украинците. Това предложение е защитавано многократно от украинския президент Володимир Зеленски, както и от американския държавен глава Доналд Тръмп. Че се водят консултации потвърди Андрий Ермак, началник на канцеларията на Зеленски.

🇺🇦 Head of the Presidential Office Andriy Yermak says Ukraine is in active consultations with the US, UK, France, Germany & Nordic states on a proposed one-month ceasefire, raised during a recent Trump-Zelenskyy call.



If Russia rejects it, Kyiv and allies plan a new phase of… pic.twitter.com/jCpOjjo5E6