Новият пакет санкции на ЕС удря руския флот в сянка

Дипломатическите представители на страните членки на Европейския съюз се договориха за налагане на нов, 15-и санкционен пакет срещу Русия заради войната, която тя води в Украйна. Той предвижда мерки срещу "сенчестия" флот от петролни танкери, позволяващ заобикаляне на вече наложените на Москва санкции. Мярката е насочена и към трети държави, подпомагащи Русия чрез заобикаляне на ограниченията за износ, съобщи унгарското председателство на ЕС в социалната мрежа X.

‼️ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia's aggression against Ukraine.



🗒️ The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH