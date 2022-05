Новите санкции: ЕС готви ембарго на петрола и забрана на три руски телевизии (ВИДЕО)

"Следващата седмица ще отбележим Деня на Европа, 72-ия рожден ден на нашия Съюз. Този Ден на Европа ще бъде посветен на Съюза на бъдещето - как да го направим по-силен, по-устойчив и по-близък до хората. Но отговорът на всички тези въпроси не можем да дадем сами. Отговорът се дава и в Украйна. Той се дава в Харков, където украинските лекари на първа линия се отправят към зоната на бойните действия, за да помогнат на ранените от руските атаки. Той се дава в малки градове като Буча, където оцелелите се справят със зверствата, извършени срещу цивилни граждани от руски войници. И в Мариупол, където украинците се съпротивляват на руските сили, които са значително повече от тях. Те се борят за утвърждаване на основни идеи: че те са господари на собственото си бъдеще, а не някой чуждестранен лидер. Че международното право е от значение, а не правото на силата. И че Путин трябва да плати висока цена за бруталната си агресия", заяви в речта си Фон дер Лайен.

▫ Listing of high-ranking military officers

▫ De-swifting major Russian banks

▫ Banning state-owned broadcasters

▫ Phasing out Russian oil



Today we are presenting the 6th package of sanctions.



Speech by @vonderleyen at #EPlenary. #StandWithUkraine https://t.co/0N8YG0iHol