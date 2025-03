Обрат: Румънската ЦИК спря Джорджеску за президентските избори, привържениците му побесняха (ВИДЕО)

Проруският румънски политик Калин Джорджеску няма да бъде допуснат до участие в президентските избори в Румъния. Кандидатурата на Джорджеску беше анулирана от Централното избирателно бюро на Румъния - тамошният еквивалент на ЦИК, като новината съобщи Bloomberg. Това стана, след като Румънският конституционен съд му разреши да се състезава - Още: Обвиненият във връзки с Русия Калин Джорджеску получи разрешение пак да се бори за президент на Румъния

Четирима от членовете на бюрото са подкрепили Джорджеску пак да се състезава, но 10 са казали "не". Това е станало след над 1000 оплаквания относно крайните му възгледи. Но това решение може да бъде обжалвано в Румънския конституционен съд.

Самият Джорджеску реагира моментално в профила си в "Х" и обяви, че решението било директен удар срещу демокрацията и че ако демокрацията в Румъния паднела, щяла да падне демокрацията в целия свят - толкова просто било:

Călin Georgescu, the pro-Russian drama king, threw a fit after Romania’s Central Electoral Commission barred him from the elections, boldly claiming that his exclusion would topple democracy—not just in Romania, but worldwide. By his impeccable reasoning, Europe’s now a… pic.twitter.com/CIYuxHHhmL