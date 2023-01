Оценки: Путин лицемерничи с мира по Коледа, ЧВК Вагнер се проваля в Бахмут

Американските анализатори специално обръщат внимание как Путин обяви като основна причина за примирието следното – да отидат православните на църква на Бъдни вечер и на Коледа. Православни обаче празнуват Коледа и на 25 декември, а тогава руснаците обстрелваха безмилостно цивилни цели. А заявката на Путин е и в светлината на разследванията и обиските, които украинските власти извършват в принадлежащи на Руската църква обекти – не защото има верска нетърпимост, а защото чрез тази църква се разпространява влиянието именно на Путин. "Внушението за спиране на огъня с православието е компонент на информационна операция", категорични са от ISW.

Самият Путин потвърди истинските си намерения в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Ердоган. Ердоган отдавна опитва да е посредник между Украйна и Русия, но вчера Путин му заяви, че Кремъл е готов да говори за мир в Украйна само по руските условия, включително признаване на незаконните и фалшиви референдуми за присъединяване на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области към Руската федерация:

Сутрешната сводка на Генералния украински щаб показва, че на фронта бойните действия си вървят с пълна сила. Няма някаква значима стратегическа промяна или голям пробив никъде.

От украинска страна има съобщение за успешна украинска контраатака при Бахмут, но няма подробности за точното местоположение, което е в духа на официалните украински съобщения за всякакви текущи военни операции. Руски източници (например Борис Рожин) отричат това, типично, и говорят за руски напредък дори вътре в Бахмут, откъм Опитно, Подгородно и откъм Попасна. Пак руските военни блогъри говорят за прословутата улица "Фьодор Максименко", която е само част от Околовръстното шосе на Бахмут (КАРТА) и как части на ЧВК Вагнер контролирали "по-голямата част" от нея и влезли в завод за производство на гипс.

Но осъденият на първа инстанция в Хага за свалянето на полет MH17 бивш военен министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин коментира, че в източната част на Бахмут всъщност има зона, която е "месомелачка" (бел. ред. - по украински данни вече над 110 000 руски войници са се простили с живота си в Украйна от началото на войната на 24.02.22) и че ЧВК Вагнер "си блъскат главата в стената". Според Гиркин, шансовете на украинската армия да запазят Бахмут са по-големи, отколкото тези на руските сили да го превземат. "Превземането на Бахмут няма да даде на Русия нищо стратегически", казва още той. И посочва, че в Маринка ситуацията е същата.

Maxar published satellite images of #Bakhmut in the summer of 2022 and now The images show the southern outskirts of the city, where the village of Opytne ends and Bakhmut begins. pic.twitter.com/f4hByeBZre

В Луганска и Запорожка области няма почти нищо за отбелязване извън обичайните сблъсъци, като прави впечатление как руските военни блогъри като цяло смениха тона за Запорожието – украинската армия не правела никакви опити за атака там, след като до края на миналата година блогърите постоянно говореха как всеки момент щяло да има украинска атака.

В Беларус, руснаците продължават да струпват сили и техника, но все още недостатъчно за скорошна атака към Украйна. От украинска страна има данни и за прехвърляне на руски бомбардировачи на беларуска територия.

Russian troops continue to arrive in Belarus



According to the Belarusian Defense Ministry "personnel, weapons, military and special equipment" of the Russian Armed Forces continue to arrive in the country. The number of arriving servicemen or weapons is not specified. pic.twitter.com/avVGLRLgFU