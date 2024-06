Очистването с огън на руските ракетни системи в Крим продължава: Украинската метла играе

"По-конкретно, унищожени са два радарни комплекса за системи С-300 и С-400. Относно третия радар и какви щети са му нанесени, информацията се изяснява. Отделно, има вторични взривове заради избухнали боеприпаси в районите на разполагане на оборудването от руските ПВО системи", казва украинският генщаб.

Междуврменно, излязоха сателитни снимки от украински удар на 10 юни при Рубиновка, в района на Джанкой. Там отново е поразен радар - 48Ya6-K1 Podlet, за система С-400. И тази нощ, и на 10 юни изглежда основно са използвани американски ракети ATACMS.

An ATACMS strike on a Russian S-400 air defense complex near Rubynivka, Dzjankoyskiy rayon in occupied Crimea, resulted in the destruction of the 48Ya6-K1 Podlet radar. A 51P6 type air defense system with one missile is visible in the images, but its condition is unknown.

Украйна: Все по-голям кошмар за руснаците

В социалните мрежи и най-вече в Телеграм продължават да излизат видеоклипове, показващи ужаса на войната в Украйна и то за руските войници. Поредни два примера на вниманието на читателите.

В първия случай - руски войник говори пред камера и обяснява как повече не издържа и възнамерява да се предаде на украинците. Той уточнява и защо - от 3 дни не е ял и пил нищо, командирът му е с него и е ранен, назад са останали ранени и мъртви другари. "Краката ми не искат да се движат - искам да живея, ще се предадем. Ако видите това, не си помисляйте да подпишете договори за служба (с руското военно министерство, в руската армия)":

Serviceman from the russian 83rd brigade doesn't like it in Ukraine.

Vesnin, together with a wounded commander with the callsign “Butcher,” is going to surrender in order to “live at least a little longer.” pic.twitter.com/AT2c43BDfp — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 12, 2024

Вторият случай - руски войник, останал без крака, моли за помощ. Според информацията, той е бил част от отрядите "Щурм Z". Войникът моли за помощ не за себе си, а за двама свои другари - защото никой не се грижи за такива "герои от "специалната военна операция" (гнусното име, дадено на войната в Украйна от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин):